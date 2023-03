Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kunstturner der TSG Grünstadt haben eine bewegte Saison in der Zweiten Bundesliga hinter sich. Mit einem Kantersieg am Samstag gegen die KTV Hohenlohe (74:10) verabschiedete sich die Riege nun in die Pause. Erfolgreich war das Wochenende auch für einen ihrer Gastturner.

Trainer Alexander Pogoreltsev freute sich. „Es war ein schöner Abschluss – nicht nur für die Turner, auch für unsere Fans“, sagte er nach dem Wettkampf am Samstag. Sein Kollege