Am 24. Januar startete die im vorhergegangenen Sommer frisch formierte O19-Mannschaft der TSG Grünstadt voller Motivation in die Rückrunde der Bezirksliga.

Nach der etwas überraschenden Herbstmeisterschaft in der Hinrunde war die Devise von Trainerin Renate Philippi weiterhin, von Spiel zu Spiel zu schauen, um der Mannschaft den Druck zu nehmen, nun auch die Meisterschaft einfahren zu müssen.

Die Mannschaft kam im ersten Spiel nach der Weihnachtspause auswärts beim PBC Münchweiler leider nicht über ein 4:4-Unentschieden hinaus. Der Auftakt in die Rückrunde wurde außerdem durch den Ausfall von Oliver Wenzel getrübt. Die Mannschaft war nach wie vor sehr motiviert und gewann das erste Heimspiel gegen den BCW Hütschenhausen deutlich mit 6:2. Auch das darauffolgende Heimspiel gewann man trotz eines Aufstellungsfehlers dominant mit 6:2.

Im Heimspiel gegen den Konkurrenten um die Meisterschaft, den BSC Bad Dürkheim, gegen den man auswärts in der Hinrunde mit 3:5 knapp verloren hatte, ging die Erfolgssträhne der jungen Mannschaft mit einem überragenden 8:0-Sieg weiter. In den ersten vier Spielen der Rückrunde kam man also auf eine Punktebilanz von 7:1, was eine Gesamtbilanz von 19:3 Punkten ergab, und man innehatte so mit drei verbleibenden Spielen einen Drei-Punkte-Vorsprung vor der später zweitplatzierten Mannschaft aus Münchweiler.

Nach einem weiteren starken Auftritt und dem daraus resultierenden 8:0-Heimerfolg gegen den BV Kaiserslautern spielten am vorletzten Spieltag Bad Dürkheim und Münchweiler unentschieden, wodurch die TSG bereits zwei Spieltage vor Schluss die Meisterschaft sicher hatte. Hieran änderte auch das 4:4-Unentschieden im Auswärtsspiel gegen den TSV Eppstein nichts mehr, das die Mannschaft aufgrund von Ausfällen jedoch auch mit nur drei Herren statt der benötigten vier Herren bestreiten konnte.

Auch im letzten Spiel der Saison gab sich die Mannschaft zu Hause in ihrer Halle keine Blöße und gewann auch dieses souverän mit 7:1 gegen die DJK Eintracht Ludwigshafen. Mit einer abschließenden Punktebilanz von 24:4 und fünf Punkten Vorsprung auf den PBC Münchweiler durfte die Mannschaft ihren Erfolg unter anderem mit alkoholfreiem Sekt und Meistertrikots ausgiebig feiern und ließ die erfolgreiche Premierensaison in der TSG-Gaststätte bei einem gemeinsamen Abendessen feierlich ausklingen.