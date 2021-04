Laufsport: Sie sind in jedem Fall ein lustiges Quintett und sie sind schnell, sehr schnell. Außerdem haben die fünf Frauen der TSG Eisenberg Ordner voller Urkunden und Schrankwände voller Pokale. Sport ist das Ding der leistungsorientierten Frauen der TSG-Läufergruppe.

Die Namen der fünf sind regelmäßig in den Siegerlisten des Leichtathletikverbands Pfalz (LVP) eingetragen. Um das Quintett kümmert sich als Trainer Ralf Matheis. „Bei uns geht es um das leistungsorientierte Training. Wer mit uns trainieren will, der muss bereit und in der Lage sein, die gemeinsame Trainingsleistung zu erbringen“, sagt Matheis. Zum Team gehört zum einen seine Frau Josefa, gleichzeitig ist sie die älteste der fünf Sportlerinnen. Unter anderem war sie bei den Senioren-Europa-Meisterschaften in Venedig Dritte in ihrer Altersklasse.

An eigene Erfolge anknüpfen

Daneben gehört Maria Boger-Mickert, die auch Extremläufe wie beispielsweise Rucksackläufe mit 20 Kilogramm Gepäck auf den Schultern angeht, zur Gruppe. Die Jüngste, aber mittlerweile wieder erfolgreiche Läuferin ist Yvonne Ruckert, die vor allem in der Jugend vor einigen Jahren Erfolge gefeiert hat. Ganz neu seit März dabei ist Christina Schrödelsecker aus Kerzenheim, die früher als Schwimmerin in der Leistungsgruppe der Delphine in Grünstadt aktiv war. Eine Art Urgestein ist Astrid Eisenbarth. Sie trainierte bei Matheis schon jahrelang, anfangs nur mit dem Lauftreff. Durch kontinuierliche Leistungssteigerung und regelmäßige Erfolge kam dann auch bei ihr die Motivation, mehr zu machen und im Training neue Wege zu gehen. Eisenbarth läuft von der Mittelstrecke bis zum Marathon mittlerweile alle Disziplinen in ihrer Altersklasse und ist immer vorne mit dabei. Ihre Spezialdisziplin sind die 400 Meter, auf denen sie Pfalz-Vizemeisterin ist und die Qualifikation für die deutschen Seniorenmeisterschaften erreicht hat.

Gemeinsam aufs Treppchen

Jüngster Erfolg des Teams war bei der Pfalzmeisterschaft, bei der sowohl Yvonne Ruckert als auch Josefa Matheis gemeinsam mit der derzeit erkrankten Astrid Eisenbarth auf dem Treppchen standen. „Was die Gruppe ausmacht, ist die Tatsache, dass es ein gemeinsames Ziel gibt. Das läuft fast ab wie im Mannschaftssport“, erklärt Ralf Matheis. „Und das macht total viel Spaß, weil wir viel lachen“, ergänzt Maria Mickert-Bogert. „Funktionieren kann das nur, wenn alle mitziehen, gemeinsam neidfrei das Ziel erreichen wollen.“

Nicht jeder passe in diese Gruppe. Die soziale Komponente sei enorm wichtig, damit das Training funktioniere. Es werde schon mal rumgemäkelt, dass alles zu hart sei, aber anderseits könne er sich kaum vorstellen, dass in einer Männergruppe so konsequent trainiert werden kann, sagt Matheis, der aus Erfahrung spricht.

„Männer, die bei uns hospitieren, sind oft verwundert, wenn sie im Kraftbereich mit mithalten können“, sagt der Trainer, dem die fünf Frauen in jedem Fall davonlaufen, wenn es im Wettkampf darauf ankommt. „Meine Leistung bedeutet hingegen erst einmal nichts. Als Trainer muss ich zeigen, wie es funktioniert. Mein Job ist es, die Rahmenbedingungen für ein optimales Training vorzugeben“, betont er. „Ralf hat das drauf, er motiviert dich, wenn du mal einen Tag durchhängst“, sagt Boger-Mickert.

Sport bestimmt Privatleben

„Ich maule schon manchmal, aber ich weiß, was er erreichen will, dann geht es schon“, ergänzt Josefa Matheis, die auch noch mit dem Trainer verheiratet ist. „Der Sport spielt bei uns im Privatleben schon eine riesige Rolle“, sagt sie. „Wenn wir über Sport sprechen, dann spreche ich aber als Trainer“, ergänzt ihr Mann, der weiß, dass Josefa früher auch mal trainingsfaul war. Für Yvonne Ruckert, die heute in Kindenheim lebt, war zunächst eine Teilnahme am Weinstraßen-Marathon das Ziel. „Ich wollte wieder mehr für mich selbst machen, Leistungssport war nicht das primäre Ziel, das hat sich ergeben.“

Christine Schrödelsecker kam vom Schwimmen und Triathlon. „Mit dem Laufen hat es am Anfang nicht geklappt, das war die Disziplin, die ich nicht mochte, hier wollte ich ausgleichen“, begründet sie, warum sie sich der Gruppe angeschlossen hat.

Viermal trainiert das Quintett gemeinsam, aber jede der Frauen zusätzlich noch für sich alleine - und zwar täglich. Alle gehen zu individuellen Wettbewerben, nehmen aber auch gemeinsam an Mannschaftswertungen teil. „Letztlich wird jeder auf seine Stärke trainiert, damit er als Individualsportler optimale Erfolge erzielen kann“, so der Trainer.

Form für 2021 halten

Die Mannschaftswettbewerbe sind dann das Bonbon, das obendrauf kommt. Die Meisterschaften sind für 2020 durch, es geht nur noch zum 10-Kilometerlauf nach Feudenheim. Deshalb ist das Ziel in den Wintermonaten: Form halten für 2021 und dann hoffentlich nach Corona neu angreifen. Das ist die Motivation für alle fünf Frauen, die sich vier Mal in der Woche von Ralf Matheis quälen und damit motivieren lassen.