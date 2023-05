Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

EISENBERG. In der Fußball A-Klasse Rhein-Pfalz, Gruppe II, empfängt die TSG Eisenberg am Freitagabend um 19.30 Uhr, im heimischen Waldstadion die Zweite Mannschaft des VfR Grünstadt. Die Favoritenrollen sind klar: Die TSG peilt den nächsten Dreier an.

Die Eisenberger holten am vergangenen Wochenende einen ganz wichtigen Sieg. Mit dem klaren 4:0-Auswärtserfolg beim TuS Sausenheim wahrte das Team von Trainer Marco Kroneberger seine Chance,