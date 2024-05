Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die TSG Eisenberg taumelt in der Fußball-A-Klasse am Abgrund. Noch steht das Team von Spielertrainer Christian Graumann mit Rang zwölf auf einem Nichtabstiegsplatz. Doch der Vorsprung ist auf einen Zähler zusammengeschrumpft. Die TSG erwartet am Sonntag, 15 Uhr, im Waldstadion den Ligavierten VfR Frankenthal.

In den letzten fünf Begegnungen gelang den Sandhasen nur ein Sieg gegen den aktuellen Ligavorletzten SG Alemannia/SV Maudach. Sonst gingen die Eisenbergern leer aus. Die beiden vergangenen Partien