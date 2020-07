Einen erfolgreichen Einstieg nach der Corona-Pause fand Hannes Ebener von der TSG Eisenberg.

Am Dienstag startete der 14-Jährige Athlet beim Abendsportfest im saarländischen Rehlingen-Siersburg über seine Paradestrecke, die 800 Meter. Nach dem Startschuss setze er sich an die zweite Position des zehnköpfigen Feldes. 150 Meter vor dem Ziel zog er im Endspurt an seinem Mitkonkurrenten vorbei. Die Stadionuhr blieb bei 2:10,30 Minuten stehen. Somit verbesserte er den Vereinsrekord der TSG Eisenberg in der Klasse M14 und auch seine persönliche Bestzeit um über drei Sekunden.