Zwei Siege und fünf weitere Medaillen brachten die Sportler der TSG Eisenberg vom Faschingswaldlauf in Bad Dürkheim mit nach Hause. Bei Sonnenschein und kühlen Temperaturen gingen insgesamt fast 400 Läufer auf die welligen Strecken am Forsthaus Weilach, viele sogar verkleidet.

Über die fünf Kilometer ließ Josefa Matheis (W40) wie gewohnt nichts anbrennen. Gegen die bis zu 15 Jahre jüngere Konkurrenz ließ sie sich auch von dem steinigen Untergrund nicht aufhalten und gewann überlegen in 21:00 Minuten. Ihre Laufpartnerin Yvonne Ruckert belegte bei ihrer Premiere in der Kurstadt den vierten Platz in der Frauenklasse (23:51 Minuten).

Im Lauf der Jugendklassen über 2,5 Kilometer dominierte Jakob Ebener (M15) das Rennen. Nach dem ersten Kilometer löste sich der Neuntklässler aus einer Dreiergruppe und lief ungefährdet mit zehn Sekunden Vorsprung in 9:08 Minuten ins Ziel. Auf der gleichen Strecke holten die Blau-Weißen noch drei weitere Podestplätze: Elena Matheis (W15) als Zweite in 10:53 Minuten sowie Tim Kammerer (M12) in 10:20 Minuten und Cedrik Höbel (M13) in 11:39 Minuten als Dritte.

Weitere Ergebnisse

Schülerläufe (800 Meter): Tyrese Bazola (M11): 3. Platz in 3:09 Minuten; Christian Osmanovic (M11): 6. Platz in 3:22 Minuten; Tyson Bazola (M10): 3. Platz in 3:15 Minuten; Helena Pala (W10): 4. Platz in 3:27 Minuten.