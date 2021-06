Erfreuliche Ergebnisse für die Nachwuchsathleten der TSG Eisenberg bei zwei Wettkämpfen jenseits des Rheins. Im badischen Mosbach gelang Hannes Ebener (U16) bei seinem überlegenen Sieg über 800 Meter ein seltenes Kunststück: Bei 2:06,51 Minuten blieb die Uhr nach etwas verhaltener ersten Runde stehen, auf die Hundertstelsekunde genau die Bestätigung seiner Bestleistung von vor vier Wochen. Persönliche Bestzeiten in der gleichen Altersklasse rannten über 300 Meter auch Allegra Burgey und Paula Ebener. Beide liefen bei ihrer Saisonpremiere flott an, hatten es aber gegen die starke Konkurrenz schwer. Am Ende standen die Plätze sechs für Burgey (47,57 Sekunden) und neun für Ebener (49,53 Sekunden).

Nach einem intensiven Heim-Trainingslager in den Pfingstferien waren die U18-Mädchen mit ihrem Auftritt beim Sportfest in Karlsruhe noch nicht ganz zufrieden. Trotzdem gab es zweimal Platz zwei für Nia Kirschbaum über 100 Meter (13,22 Sekunden) und bei ihrem Debüt im ungewohnten 4er-Rhythmus über 100 Meter Hürden (17,18 Sekunden). Helen Unger wurde über 100 Meter Dritte (13,33 Sekunden).