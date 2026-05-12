Im Eisenberger Waldstadion wurde bei den Pfalzmeisterschaften der Leichtathletik-Jugend U20, U16 und U14 nicht nur um Titel, Weiten und Zeiten gekämpft.

Für die Athletinnen und Athleten der TSG Eisenberg, der TSG Grünstadt und des SV Börrstadt war es zugleich ein Auftritt vor regionalem Publikum – und der brachte einige starke Ergebnisse.

Besonders auffällig präsentierte sich die TSG Eisenberg. Lukas Hunsinger lief in der männlichen Jugend U20 über 100 Meter in 12,09 Sekunden persönliche Bestzeit und wurde Fünfter. Über 110 Meter Hürden steigerte er sich ebenfalls auf eine neue Bestmarke von 17,10 Sekunden. Im Hochsprung sprang Hunsinger 1,66 Meter und sicherte sich damit den Pfalztitel.

Ein Doppelerfolg gelang der TSG Eisenberg über 800 Meter der männlichen Jugend U20: Kai Baumbauer gewann in 2:06,61 Minuten hauchdünn vor seinem Vereinskameraden Julian Schreiner, der zeitgleich mit 2:06,61 Minuten Zweiter wurde. Beide erzielten persönliche Bestzeiten.

Auch der Nachwuchs überzeugte. Tim Jona Schmitt wurde in der M14 über 100 Meter Zweiter in 12,51 Sekunden und sprang im Weitsprung starke 5,51 Meter – ebenfalls Rang zwei und persönliche Bestleistung. Yaron Pailer erreichte in der M12 über 75 Meter Platz vier in 11,27 Sekunden, lief über 60 Meter Hürden 12,15 Sekunden und sprang 4,24 Meter weit. Lennis Stark wurde im 75-Meter-Finale Sechster.

Bei den Mädchen holte Milena Daulton in der W15 mehrere vordere Platzierungen: Über 80 Meter Hürden lief sie 13,51 Sekunden, im Hochsprung wurde sie mit 1,41 Metern Zweite, im Kugelstoßen kam sie mit persönlicher Bestleistung von 9,36 Metern auf Rang zwei. Vanessa Süring lief in der W14 über 100 Meter 14,73 Sekunden und sprang 4,09 Meter weit. Aurelia Pech wurde in der W13 über 75 Meter Fünfte und kam im Weitsprung auf 4,24 Meter. Amelie Meyer lief über 800 Meter 2:58,28 Minuten und sprang 3,55 Meter weit.

Auch die TSG Grünstadt setzte Ausrufezeichen. Theodor Ruckert wurde in der M15 über 300 Meter Dritter in 38,85 Sekunden, sprang im Hochsprung mit persönlicher Bestleistung von 1,58 Metern auf Rang zwei und gewann das Kugelstoßen mit 11,40 Metern. Im Speerwurf wurde er mit 30,51 Metern Zweiter. Die männliche 4x100-Meter-Staffel der SG Unterhaardt (Matsuura Aragon, Carlo Deuker, Paul Kronemayer und Theodor Ruckert) landete auf Rang zwei.

Ella Hall überzeugte in der W14 gleich mehrfach: Über 100 Meter erreichte sie das Finale und wurde dort in 14,02 Sekunden Sechste. Im Kugelstoßen kam sie mit 8,59 Metern auf Rang zwei, im Diskuswurf mit 20,14 Metern auf Rang vier. Leni Venus wurde in der W13 über 75 Meter Vierte in 10,87 Sekunden, sprang 1,37 Meter hoch und 4,26 Meter weit. Anna Schäfer gewann in der W13 den Speerwurf mit 20,39 Metern und wurde im Kugelstoßen Fünfte.

Für den SV Börrstadt gab es ebenfalls starke Resultate in den Wurfdisziplinen. Aileen Schuler wurde in der W14 Pfalzmeisterin im Kugelstoßen mit 9,63 Metern. Im Diskuswurf kam sie mit persönlicher Bestleistung von 21,59 Metern auf Rang zwei, im Speerwurf gewann sie mit 30,51 Metern. Ella Schreiner erreichte in der W13 im Diskuswurf mit 19,89 Metern Rang zwei, stieß die Kugel auf 6,49 Meter und warf den Speer 12,24 Meter. Marie Morr wurde in der W12 im Hochsprung mit 1,28 Metern Vierte und stellte ihre persönliche Bestleistung ein.

So wurde das Eisenberger Waldstadion für die heimischen und regionalen Vereine zu einem erfolgreichen Pflaster: Titel, persönliche Bestleistungen und viele vordere Platzierungen zeigten, dass in Eisenberg, Grünstadt und Börrstadt viel Bewegung in der Nachwuchs-Leichtathletik steckt.