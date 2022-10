Die Bürgerinitiative „1000 Bäume für Grünstadt“ gibt auf. Symbolisch wurde am Samstag der letzte Baum eingeweiht, der von der TSG-Blaskapelle gespendet wurde.

Den Baum des Jahres 2016 hatte sich die TSG-Blaskapelle bewusst herausgesucht, um diesen der Stadt Grünstadt zu spenden. „Wir Mitglieder der Blaskapelle fanden die Idee der Bürgerinitiative 1000 Bäume für Grünstadt von Anfang an richtig und wichtig, denn jeder Baum steht für Kraft, Langlebigkeit, Wachstum und Entwicklung und ist wichtig für jeden Einzelnen von uns“, sagte Elke Scholz, die Leiterin der Blaskapelle, in ihrer kurzen Rede und ergänzte: „Wir haben uns ganz bewusst für die Winterlinde entschieden, weil sie ein sommergrüner Laubbaum ist, der Wuchshöhen bis über 30 Meter erreichen und etwa 1000 Jahre alt werden kann.“

Mehrere Gießtrupps unterwegs

Da die heutige TSG-Blaskapelle aus dem ehemaligen Grünstadter Spielmannszug, der 1952 gegründet wurde, hervorging, habe man dieses 70. Jubiläum gewählt, um daran zu erinnern. „Der Baum steht für uns als Symbol des Zusammenhalts zwischen Tradition und Moderne“, so Scholz, die mit ihren Orchesterkollegen drei flotte Stücke spielte. Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) bedankte sich bei den Baumspendern und betonte, dass die Stadt Grünstadt auch in Zukunft Bäume pflanzen werde, was die Gießtruppen allerdings – bedingt durch die extreme Trockenheit in diesem Sommer – vor besondere Herausforderungen stelle. „Früher hatten wir einen Gießtrupp, jetzt haben wir drei, die unter anderem die vielen Bäume im Stadtgebiet versorgen“, sagte Wagner und ergänzte: „Innerhalb des letzten Jahres haben wir so viele Bäume gepflanzt wie nie zuvor. Wir werden auch weiter dranbleiben und auch in Zukunft Bäume pflanzen.“

Unter den wenigen Gästen waren Felix Eichner und Claudia Adler-Blask von Fridays for Future. „Wir sind geschockt, dass die Bürgerinitiative 1000 Bäume für Grünstadt aufgibt. Leider gibt es nicht viele Menschen, die sich für Bäume einsetzen, wobei sie so wichtig sind“, sagte Eichner. Es sei sicher richtig, dass im letzten Jahr so viele Bäume in Grünstadt gepflanzt worden seien wie nie zuvor. Bürgermeister Wagner habe jedoch nicht gesagt, wie viele auch gefällt worden seien.

Info

Das nächste Konzert der TSG-Blaskapelle findet am 27.11.2022 ab 17.00 Uhr im Weinstraßen-Center statt.