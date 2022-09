Der Streit zwischen dem Pächter der TSG-Gaststätte in Grünstadt, Salvatore Buccheri, und dem Vereinsvorstand geht in die nächste Runde. Auf ihrer Generalversammlung hat sich die TSG überlegt, wie sie ihre Sicht der Dinge schildern will. Der Gastwirt widerspricht.

Der Streit zwischen dem Pächter der TSG-Gaststätte in Grünstadt, Salvatore Buccheri, und dem Vereinsvorstand geht in die nächste Runde. Nach ihrer Vorstandssitzung hat sich die TSG in einem Schreiben an die RHEINPFALZ gewandt und ihre Sicht der Dinge geschildert. Der Gastwirt widerspricht.In dem Schreiben, das der Vorstand am Donnerstag der RHEINPFALZ geschickt hat, wird auch begründet, weshalb sich der Verein nicht schon in unserem Bericht vom 14. Juli äußern wollte: „Wir waren aus Rücksichtnahme gegenüber dem Pächter zunächst bestrebt, die Angelegenheit nicht öffentlich auszutragen.“

Bei dem Zwist geht es darum, dass das Lokal in keinem guten Zustand war und erst mit einigen Monaten Verspätung geöffnet werden konnte. Buccheri hat deshalb keine Pacht für die Räume gezahlt, sondern lediglich die Miete für die von ihm bezogene Wohnung. Die TSG sagt, er habe zu Unrecht die Zahlung gekürzt und fordert das Geld: 1360 Euro pro Monat. Auch hatte sie dem Gastwirt zum 31. August gekündigt. Beide Seiten haben Rechtsanwälte eingeschaltet. Der Verein äußert sich nun wie folgt: „Die Behauptung des Pächters, ihm sei die Eröffnung des Lokals von der Lebensmittelüberwachung behördlich untersagt worden, ist nachweislich falsch.“ Im Pachtvertrag sei ein Betriebsbeginn am 1. Mai festgelegt.

TSG: Öffnung wäre möglich gewesen

Entgegen dessen Behauptungen sei es ihm möglich gewesen, das Restaurant von Anbeginn zu öffnen, schreibt die TSG. Und weiter: „Dass er den Betrieb der Gaststätte später aufgenommen hat, ist allein in der Person des Pächters begründet.“ Deshalb sei Buccheri „verpflichtet, seine vertraglich vereinbarten Pflichten aus dem Pachtvertrag zu erfüllen. Stattdessen zahlt der Pächter seit Pachtbeginn bis heute einen erheblich reduzierten Pachtzins.

Mit seinem Verhalten schädigt der Pächter den Verein nicht nur wirtschaftlich, sondern auch das Ansehen und den Ruf des Vereins“, so die TSG. An der ausgesprochenen Kündigung halte er fest, habe die Frist aber „als letztes Entgegenkommen“ bis zum 30. April 2023 verlängert.

Wirt: Öffnung war nicht möglich

Salvatore Buccheri hat den ersten Gast am 16. August empfangen und stellt klar: „Ich hätte das Lokal nicht früher öffnen können.“ Im Kontrollbericht des Prüfers von der Kreisverwaltung Bad Dürkheim zur Erteilung der Konzession vom 17. Mai stehe zwar, dass „aus lebensmittelrechtlicher Sicht grundsätzlich keine Bedenken gegen die Neueröffnung sprechen“ und es gebe auch sonst keine explizite Untersagungsverfügung. Die Mängelliste wird aber angeführt von der Bemerkung: „Grundreinigung der Dunstabzugshaube und der Lüftungsanlage erforderlich; eine Überprüfung durch eine Fachfirma ist angezeigt (Fettbrand!)“. Der Gastwirt beauftragte daraufhin die Maric Airclean aus Schwegenheim, die Ende Mai kam. Mitarbeiter Sascha Schneider, der vor Ort war, bestätigt auf Anfrage: „Der Kreis hatte die Reinigung gefordert.“ Eine Nutzung der Küche wäre wegen Brandgefahr riskant gewesen. Und wenn ein Feuer ausgebrochen wäre, hätte die Versicherung den Schaden eventuell nicht oder nur zu einem geringen Teil reguliert, so Schneider.

Tätig werden konnte er erst am 1. Juli. „An die Lüftungsanlage kam ich nur mit einem Hubsteiger von außen heran“, erläutert er, dass erst einmal so ein Fahrzeug besorgt werden musste. Die Abnahme durch die Kreisverwaltung habe sich dann noch wegen Krankheit bei den Kontrolleuren hingezogen, erzählt Buccheri. Zur Reduzierung der Pacht sieht er sich berechtigt, da das Mietobjekt mangelhaft gewesen sei: „Wenn eine Mietsache mit einem Fehler behaftet ist, der ihre Tauglichkeit zur vertraglichen Nutzung mindert oder aufhebt, so liegt ein Mangel vor.“ Weil ihm vom Rechtsbeistand der TSG in einem Schreiben vom 7. September vorgeworfen worden sei, Unwahrheiten über den Verein zu verbreiten, hat der Gastwirt nun den Thekenbetrieb eingestellt und die acht Barhocker entfernt. „Ich will nicht mitbekommen, wie schlecht über die TSG geredet wird. Nachher wird mir das noch in den Mund gelegt.“