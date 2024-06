Bei der Trullo-Radwanderung am Sonntag, die die Verbandsgemeinde Monsheim organisiert, ist Bockenheim diesmal nicht dabei. Dies teilt der Kultur- und Verkehrsverein Bockenheim mit. Unter der Mitorganisation des Vereins führte die Route seit 2007 auch durch die Bockenheimer Gemarkung. Da sich in diesem Jahr keine Bewirtschafter für die Weinbergshäuschen in den Nachbargemeinden Wachenheim und Hohen-Sülzen gefunden hätten, wären auf der rund 16 Kilometer langen Südroute nur zwei Verköstigungsstellen in Bockenheim gewesen. Damit hätte die Strecke an Attraktivität verloren. Aus diesem Grund habe sich der Kulturverein mit der VG Monsheim darauf verständigt, den Streckenverlauf anzupassen und auf eine Bewirtung in Bockenheim zu verzichten. Auf dem verkürzten Weg gibt es in Monsheim, Flörsheim-Dalsheim und Mölsheim insgesamt sieben Verpflegungsstationen.