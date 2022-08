Erneut hat es im Altleininger Wald gebrannt. So schien es jedenfalls. Das Feuer wurde am Samstag gegen 21.58 Uhr im Bereich des Junghofs gemeldet. Laut Polizei konnte durch die Einsatzkräfte festgestellt werden, dass es sich glücklicherweise nicht um einen tatsächlichen Waldbrand handelte. Vielmehr hatten mehrere junge Männer bei einem Camping-Ausflug auf einem Privatgrundstück im Wald ein Lagerfeuer entzündet. Die Beamten haben die Personalien festgestellt, während die Freiwillige Feuerwehr die Flammen gelöscht hat. Die Polizei weist darauf hin, dass aktuell jeglicher Umgang mit Feuer in bewaldetem Gebiet erhebliches Risiko für die Entstehung neuer Waldbrände birgt. Die Verantwortlichen mussten ihren Camping-Ausflug dementsprechend ohne wärmendes Feuer fortsetzen.