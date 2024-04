Nachdem der „Industriemarkt light“ 2023 ins Wasser gefallen ist, wollen die Veranstalter dieses Jahr wieder zu ihren Wurzeln zurückkehren: Das Grünstadter Industriegebiet soll sich am 22. und 23. Juni in ein riesiges Messegelände verwandeln, auf dem sich Handwerker, Dienstleister und Händler aus der Region vorstellen können. 44 feste Anmeldungen von Firmen aus Grünstadt und Umgebung gibt es bereits, die Organisatoren hoffen aber noch auf deutlich mehr. An dieser Stelle können Sie Näheres zu den gegenwärtigen Plänen erfahren.