„Wir können noch so viel einsparen und auch die letzten freiwilligen Leistungen an unsere dörflichen Vereine und Institutionen streichen – wir werden dann immer noch nicht in der Lage sein, ausgeglichene Haushalte zu erzeugen.“ Angesichtes der Umlagen von fast 80 Prozent an Kreis und Verbandsgemeinde sowie Personalausgaben in Höhe von 100.000 Euro ist für den Ebertsheimer Ortschef Bernd Findt (FL) klar, das am Ende des Doppelhaushalts 2022/2023 wieder tiefrote Zahlen stehen werden.

Selbst, wenn der von der Landesregierung angekündigte „Schuldenschnitt“ kommen sollte, aus den roten Zahlen kommt Ebertsheim nicht raus: Nach ersten Berechnungen würde