Conny Schneider und Mario Ködel waren es auf deren Initiative in Biedesheim im Jahr 2018 erstmals ein großer Maibaum gestellt worden. Wegen der Corona-Krise hätte das Dorf jetzt auf die bunt geschmückte Begrüßung des Wonnemonats Mai verzichten müssen. Doch es kam anders.

„Es wäre sehr schade gewesen, wenn das Maibaumstellen schon beim dritten Mal hätte ausfallen müssen, weil bei der Kontaktsperre keine Versammlung möglich ist“, sagt Schneider, „zumal das Kerwekomitee diese Tradition übernehmen und fortführen will.“ Außerdem gab es aufgrund der Pandemie schon genug Einschränkungen in diesem Jahr. „Wir hatten kein Osterfeuer, kein Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft und auch kein Fest der offenen Höfe“, zählt die Südwestfälin auf, die in ihrem Hof zu manchen Gelegenheiten ein kleines Café betreibt. Aus diesem Grund haben sie und ihr Partner Mario Ködel sich überlegt, die Sache diesmal selbst in die Hand zu nehmen und die Ortsgemeinde zu überraschen.

Ihr Vorhaben wirklich geheimhalten konnten die beiden allerdings nicht, denn in dem 650-Seelen-Dorf bleibt so leicht nichts verborgen. Ellen Stössel, die an der Bushaltestelle sitzt, ruft beim Anblick der RHEINPFALZ-Mitarbeiterin: „Ah, die Zeitung kommt, um den Maibaum zu fotografieren!“ Das gute Stück ist eine Birke und ruht auf Holzböcken im Hof, den Schneider und Ködel 2016 bezogen haben. Mit acht Metern ist sie etwas kürzer als die Exemplare der zwei Vorjahre, aber das Bäumchen soll ja auch von möglichst wenigen Personen getragen und aufgestellt werden. Zur Unterstützung gekommen ist der 18-jährige Kerweborsch Lukas Schwarz.

Förster Dieter Gass spendet den Baum

Wie schon 2018 und 2019 ist die Birke, deren Stamm um die Hälfte gekürzt wurde, von Förster Dieter Gass gespendet worden, wie Ködel berichtet. „Wir sind mit ihm in den Wald gefahren und durften uns einen Baum aussuchen.“ Seine Lebensgefährtin findet, dass es nicht so einfach war, vom Boden aus nur durch den Blick in die Höhe eine Entscheidung zu treffen.

Schneider hat die Zweige mit zahlreichen bunten Kreppbändern verziert. „Leider ohne die Hilfe der Jungen und Mädchen aus dem Kindergarten, die das Schmücken immer gern gemacht haben“, erzählt sie. Die 56-Jährige hat zudem farbige Herzen in die Krone der Birke gehängt, jedes beschriftet mit einem Straßennamen. „Es sind 26“, weiß Schneider nach einem ausführlichen Studium von Google-Maps. „Ich möchte, dass alle Biedesheimer zumindest sinnbildlich dabei sind“, erläutert sie. Maiherzen gehören in etlichen Regionen traditionell an den Baum, oft mit einem Spruch oder dem Namen der Geliebten versehen.

Altes Brauchtum vor Jahrzehnten eingeschlafen

„Früher haben die Junggesellen kleinere Maien vor die Häuser oder Fenster ihrer Angebeteten gestellt“, so Schneider. Auch Nachbar Uli Diehl kennt dieses Brauchtum noch, das in Biedesheim jedoch vor Jahrzehnten eingeschlafen ist. „Ich habe selbst mal eine Birke auf einem Haus in den Kamin gesteckt“, erinnert er sich. Schneider weist darauf hin, dass in manchen Gegenden Zunftwappen an den Maibaum gehängt werden und junge Männer den Stamm hinaufklettern, um ein Bändchen für ihre Liebste herunterzuangeln.

Das Maibaum-Fest ist der aus dem Siegerland stammenden Bürokauffrau sehr wichtig. „In meiner Heimat heißt es Maibaumsetzen. Dabei richtet die Feuerwehr mit ihrer Drehleiter einen rund 30 Meter hohen Pfahl auf, an den oben ein großer Kranz gebunden wird.“ So kennt auch Ködel diese Tradition aus Thüringen, wo er geboren wurde. Und das Ganze ist stets mit einem kleinen Fest verbunden. Auch das lassen sich der 53-Jährige und Schneider nicht nehmen. Bevor ihre Birke die Hauptstraße entlang zu ihrem Bestimmungsort geschleppt wird, stoßen sie mit selbst gemachter Maibowle an. „Mit Waldmeister aus dem eigenen Garten“, sagt Schneider. Ihr Partner kündigt nach getaner Arbeit ein gemütliches Lagerfeuer im Hof an.

Bodenhülse nimmt den Stamm auf

Ein kurzer Schauer wird abgewartet, dann machen er und Lukas sich auf den Weg. Conny Schneider gibt den Autofahrern Zeichen und fotografiert die Aktion. Am Glockenturm in der Dorfmitte wird der Maibaum mit Hilfe von langen Stangen aufgerichtet. Diehl ist rechtzeitig herbeigeeilt und hilft mit. Nach nur wenigen Augenblicken steht die Birke in der 60 Zentimeter tiefen, metallenen Bodenhülse, die von der Ortsgemeinde dort 2018 einbetonieren ließ. Ködel schlägt einige Holzkeile neben den Stamm in das Loch. Eine Anliegerin klatscht Beifall und eine Frau von Gegenüber drückt auch ihre Anerkennung aus. Uli Diehl betrachtet den Baum und meint: „Der ist nicht so protzig, voll in Ordnung.“