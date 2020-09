Nicht ganz untergehen soll in diesem Jahr die Kindenheimer Kerwe, die gewöhnlich am ersten Septemberwochenende gefeiert wird. Nicht untergehen soll auch das 100-jährige Jubiläum des TV Kindenheim, das in diesem Jahr groß hätte gefeiert werden sollen.

Da wegen Corona alles anders ist und es beispielsweise keinen Kerweumzug gibt, hat der TV Kindenheim Kreativität walten lassen. Am Sonntag, 6. September, ab 12 Uhr präsentiert der Turnverein am Sportplatz, Andingstraße, seinen Umzugswagen, der aufwendig und in vielen Arbeitsstunden unter der Federführung von Robert Neiß gestaltet wurde. Unter dem Logo des Wagens „100 Jahre TVK“ wird die Geschichte des Turnvereins von den Anfängen bis heute dargestellt.

Zum runden Geburtstag habe der TV zudem neue Stielgläser mit Jubiläumsemblem entworfen, die am Sonntag verkauft werden, teilte TV-Pressewart Thilo Holstein mit. Das Sportlerheim „Zum Käsekuchen“ am Sportplatz habe geöffnet. Die Coronabedingungen sind einzuhalten. Leider falle in diesem Jahr wegen wieder steigender Infektionszahlen eine große TV-Geburtstagsfeier aus, bedauert Holstein. Die Feier soll im nächsten Jahr nachgeholt werden.

2021 soll der TV-Jubiläumsumzugswagen zudem bei Kerweumzügen in den Nachbargemeinden teilnehmen, und er soll im nächsten Jahr auch bei den Festzügen zum Weinlesefest in Neustadt und zum Wormser Backfischfest mitfahren.