Mitverantwortlich, obwohl ihm die Vorfahrt genommen wurde, war am Sonntagabend ein 19-jähriger Autofahrer bei einem Unfall in der Bärenbrunnenstraße. Die Polizei teilt mit, dass ein 77-jähriger Autofahrer in Richtung Raiffeisenstraße unterwegs war und dabei wohl den 19-Jährigen übersah, der aus der Schlossstraße kam und eigentliche Vorfahrt hatte. Jedoch sei der junge Mann zu schnell unterwegs gewesen, weshalb ihn eine Mitschuld am Unfall, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt wurden, treffe. Die Polizei berichtet weiter, dass die Beamten während der Unfallaufnahme bei dem Senior einenen Alkoholgeruch wahrnahmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Dem 77-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ihn erwatet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.