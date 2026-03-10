Fußball-Bezirksligist SV Obersülzen hat am Wochenende eine bittere Heimniederlage hinnehmen müssen. Der SVO unterlag dem Tabellenzweiten TSG Jockgrim deutlich mit 1:7 (0:3).

Dennoch bleibt die Stimmung beim SVO weiterhin positiv. „Ja, wir haben wirklich nicht gut gespielt. Jockgrim war aber auch bärenstark“, erklärte Sascha Gerber, der Co-Trainer der Obersülzer, nach der deutlichen Niederlage vor 100 Zuschauern auf dem heimischen Kunstrasenplatz am Sülzer Tor. „Wir haben halt auch den Nico Pfrengle von Jockgrim nie in den Griff bekommen“, fügte Gerber hinzu. Der TSG-Spieler war der herausragende Akteur auf dem Platz und sorgte mit seinem Doppelpack innerhalb von nur 180 Sekunden in der ersten Halbzeit (18., 21.) früh für die Vorentscheidung. Kurz vor der Pause erhöhte Max Cölln auf 3:0 (45.) für den Aufstiegsaspiranten.

„Bis zur Halbzeit haben wir das noch halten können. Aber wir haben auch danach große Probleme gehabt“, räumte Gerber ein. Jockgrim dominierte auch den zweiten Durchgang. Bereits kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Tim Gaab das 4:0 (48.), wenig später das 5:0 (52.). Danach ging es für den SVO nur noch um Schadensbegrenzung. Dennoch konnte der überragende Pfrengle auch noch das 6:0 (58.) markieren. Vier Minuten vor dem Abpfiff sorgte Tim Lechnauer mit dem 7:0 (86.) für den Höhepunkt des Spiels aus Sicht der Gäste. Kurz darauf gelang Jan Gaschott der Ehrentreffer für Obersülzen zum 1:7-Endstand (88.).

„Die Niederlage ist deftig, aber die Stimmung ist weiterhin großartig“, betonte Gerber und fügte hinzu: „Lieber einmal 1:7 verlieren als siebenmal 0:1.“ Am kommenden Wochenende tritt der SVO auswärts gegen den aktuellen Tabellenletzten BSC Oppau an. „Da wollen wir wieder unser anderes Gesicht präsentieren. Der Ausfall von Florian Limpert, der ja wegen des Platzverweises aus dem Spiel gegen Mechtersheim II noch fehlte, und Sören Müsel, haben wir gegen die TSG Jockgrim halt schon gut gemerkt“, erklärte der Co-Trainer.

Trotz der deutlichen Niederlage hob Gerber eine Leistung besonders hervor: „Marvin Ulrich hat von der ersten Minute ab bis zum Schluss geackert und gearbeitet. Das ist schon mal richtig erwähnenswert, was der Junge da spielt.“ In der Tabelle rutschten die Obersülzer durch diese Niederlage auf den Relegationsplatz ab. Da die Konkurrenten punkteten, steht der SVO nun auf Rang 14. Der Vorsprung auf den Drittletzten FC Lustadt, der derzeit direkt absteigen würde, beträgt jedoch noch fünf Punkte. Der 13. Platz, den TuS Mechtersheim II belegt, ist lediglich einen Punkt entfernt.