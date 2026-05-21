Am Carrières-sur-Seine-Platz sind dem Grünstadter Bürgermeister zufolge mehr als 100 Kubikmeter Wasser ausgeströmt. Nun ist das Areal zum Teil abgesperrt. So geht es weiter.

Eigentlich findet hier samstags immer wieder der Wochenmarkt statt, doch nun sind Teile des Grünstadter Carrières-sur-Seine-Platzes abgesperrt und aufgerissen. Ursache: ein Defekt am 16.000 Euro teuren Trinkwasserbrunnen, den die Stadt dort im vergangenen Sommer aufgestellt hat. Passanten sollen an ihm vor allem in Hitzephasen gratis ihren Durst löschen können. Damit es dabei hygienisch zugeht, sprudelt das labende Nass bogenförmig in eine Auffangschale. Wer trinken will, muss sich nur vorbeugen und den Mund öffnen. Doch nun sind laut Bürgermeister Mimmo Scarmato (CDU) wegen eines kaputten Einzelteils mehr als 100 Kubikmeter Wasser ausgelaufen. Firmen für die Reparatur seien bereits beauftragt. Immerhin: Es handle sich um einen Gewährleistungsfall, weitere Kosten kommen auf die Stadt demnach nicht zu. Zudem sollen die Arbeiten bereits bis Freitag abgeschlossen sein, der Wochenmarkt könne also stattfinden.