Seit August kämpfen die Werke der Verbandsgemeinde Eisenberg mit coliformen Bakterien im Trinkwasser. Jetzt gibt es Grund zur Annahme, dass das Eisenberger Netz nicht mehr belastet ist.

Laut Untersuchungsergebnis, das seit gestern schriftlich vorliegt, sind keine coliformen Bakterien mehr vorhanden, sagt Helmut Zurowski, technischer Leiter der VG-Werke. Am Freitag vergangener Woche wurde die Chloreinspeisung in das Wassernetz über das Wasserwerk Konrad-Adenauer-Straße eingestellt. Über das Wochenende sei das chlorhaltige Wasser aus dem Netz dann ausgetragen worden. Am Dienstag wurden zehn chlorfreie Wasserproben entnommen und geprüft, die alle negativ waren. Das Wasser kann jetzt schon wie gewohnt genutzt werden, vollständige Entwarnung könne aber erst nach Vorliegen der negativen Proben gegeben werden, die an den kommenden beiden Dienstagen gezogen und untersucht werden, so das Wasserwerk. Falls Bedenken oder eine gesundheitliche Beeinträchtigungen bestehen, sollte das Wasser trotzdem noch vorsorglich abgekocht werden.

Ursache weiter unklar

Die coliformen Bakterien wurden Ende August vergangenen Jahres festgestellt. Zunächst galt ein Abkochgebot bis zum 11. November. Da mit den üblichen Mitteln das Problem nicht in den Griff zu bekommen war, wurde dem Wasser Chlor zugesetzt. Wie die Bakterien ins Wasser kamen, ist immer noch unklar. Eine Lokalisierung der Eintrittsstelle sei sehr schwierig, so Zurowski. Möglicherweise seien die Bakterien hin und her geschoben worden, ohne dass die Eintragsstelle erkannt werden konnte.

Mehrfach sei eine Kammer des Hochbehälters Niederzone gründlich gereinigt, desinfiziert und mit dem Wasser aus einem anderen Hochbehälter gefüllt worden. In den wöchentlich entnommenen Wasserproben seien dann bisher keine Belastungen festgestellt worden. Falls sich Änderungen ergeben sollten, werde das Wasserwerk umgehend informieren, sichert Zurowski zu.