In der Kirchheimer Straße in Grünstadt ist es am Mittwochvormittag zu eine Trickdiebstahl mit anschließendem Betrug gekommen. Wie die Polizeiinspektion mitteilt, saß eine 86 Jahre alte Frau nach beendetem Einkauf gegen 11 Uhr in ihrem Auto und wollte gerade ausparken, als ein Unbekannter die Beifahrertür öffnete und ihr sagte, dass etwas mit dem Wagen nicht in Ordnung sei. Dabei deutete er in Richtung Fahrzeugfront. Die Geschädigte stieg aus, um selbst nachzusehen, konnte allerdings keine Beschädigung erkennen. Der Mann war plötzlich verschwunden – wie die Dame feststellen musste, mit ihrem Geldbeutel, der auf dem Beifahrersitz gelegen hatte. Im Nachgang stellte sich heraus, dass von Täterseite mit der EC-Karte, die sich in dem Geldbeutel befunden hatte, eine Zahlung veranlasst wurde. Der Täter ist nach Angaben der Geschädigten zwischen 30 und 40 Jahre alt und war mit einem weißen Hemd oder T-Shirt bekleidet. Er habe mit ausländischem Akzent gesprochen. Die Polizei ermittelt wegen Trickdiebstahl und Computerbetrug. Es wird nach Zeugen gesucht: Wer den Diebstahl beobachtet hat, oder Hinweise zum Täter geben kann, meldet sich unter Telefon 03659 9312-0 oder schreibt eine E-Mail an die Adresse pigruenstadt@polizei.rlp.de.