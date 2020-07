Eine böse Überraschung hat ein 84-Jähriger aus dem Kreuzerweg am Dienstag erlebt: Wegen der sommerlichen Hitze hatte er die Fenster und Türen – auch die Haustür – seines Anwesens gegen 12.30 Uhr weit geöffnet. Nach seinen Angaben stand daraufhin plötzlich ein fremder Mann in seinem Wohnzimmer. Der interessierte sich angeblich für „alte Sachen“, die er auf dem Flohmarkt verkaufen kann. Der Mann wollte auch verschiedene Gegenstände kaufen, sie aber erst am Mittwoch abholen und 200 Euro dafür zahlen. Als der Fremde weg war, stellte der Senior fest, dass seine Bankkarte und 500 Euro Bargeld entwendet wurden. Da er nicht mehr gut sieht, konnte er jedoch nur eine ungenaue Personenbeschreibung abgeben. Der Täter soll etwa 1,55 bis 1,60 Meter groß und kräftig mit einem dicken Bauch sein. Alter: um die 45 Jahre. Die Polizei hält es für möglich, dass auch in anderen Häusern nach Flohmarktartikeln gefragt wurde und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Infos bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt, Telefon 06359/93120.