Eine Frau findet Schmuck auf dem Boden. Kurz darauf ist sie mitten im Gespräch mit einem Mann. Erst, als er gegangen ist, fällt ihr auf, dass etwas Entscheidendes fehlt.

Eine Seniorin ist am Dienstagnachmittag einem Trickdieb in der Grünstadter Fußgängerzone zum Opfer gefallen. Gegen 16 Uhr fand die 78-Jährige laut Polizei auf dem Boden in der Hauptstraße einen Ring und eine Kette. In diesem Moment wurde sie von der Seite von einem Mann angesprochen, der den Schmuck aufhob. Er behauptete, dass dieser aus Gold sei. Der Unbekannte verwickelte die Frau in ein Gespräch. Dabei legte er ihr den Ring an und hängte ihr die Kette um den Hals. Er sagte, dass ihr der Schmuck gut stehe und sie ihn doch behalten solle. Da der Seniorin die Situation unangenehm war, bat sie den Mann, den Schmuck wieder abzumachen. Doch der Fremde ging einfach weiter. Etwa eine Stunde nach diesem Vorfall bemerkte die Geschädigte, dass ihr getragener Schal offen war und ihre eigene Halskette – tatsächlich aus Gold – fehlte. Die Frau kann den Täter wie folgt beschreiben: 35 bis 40 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß, von kräftiger, sportlicher Statur, dunkle Haare, Mütze, dunkle Jeans, grau-grüne Jacke. Bei dem Schmuck des Trickdiebes handelt es sich um Modeschmuck von geringem Wert, der sichergestellt wurde. Die entwendete Halskette der Geschädigten hat hingegen einen Wert von ungefähr 700 Euro. Zeugen sollen sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeiinspektion Grünstadt wenden unter Telefon 06359 93120.