Unbeschwerte Stunden mit bester Unterhaltung verspricht das Wattenheimer Ehepaar Remmele bei einer Travestieshow Ende November. „Wir möchten den Menschen die Möglichkeit geben, dem Corona-Alltag zu entfliehen“, sagt Nicole Remmele. Die Veranstaltung sei für das Unternehmen ihres Ehemanns Axel eine Premiere.

Im Frühling 2020 hat Axel Remmele eine Dienstleistungsfirma für Beschallung und Beleuchtung gegründet. „Da wir zuvor schon mehr als 15 Jahre in der Branche sind, haben wir viele Kontakte zu Travestiekünstlern. Es haben sich auch Freundschaften entwickelt“, erzählt Nicole Remmele. Und als es in Rheinland-Pfalz erlaubt war, unter Einhaltung der 2G-Regel in Innenräumen zu feiern, „haben wir kurzfristig entschieden, eine Travestieshow zu organisieren“.

In der Gemeindefesthalle am Wasserturm werden Trude Trash, Tarabas van Luk sowie Madame Jaqueline auftreten. Sexy Männerschreck Trude Trash, alias Norbert Baumgartl, ist frech und schlagfertig. Bei ihr bekommt auch das Publikum sein Fett weg. Nicole Remmele schwärmt von der Verwandlungskünstlerin und ihrem faszinierenden Gesang. Tarabas van Luk, alias Sascha Adam, werde mit markanter Stimme und selbst gefertigten, mit Hunderten Swarovski-Steinen bestickten Kostümen beeindrucken. „Das ist stets eine Hommage an Glitzer und Strass. Jedes Outfit stellt ein Kunstwerk dar“, beschreibt Remmele sein Aussehen. Eine „Wundertüte“ sei Torsten Spreng, der sich Madame Jaqueline nennt. Sie lasse sich in keine Schublade stecken, überzeuge als Oma Berta ebenso wie als Domina und persifliere seit mehr als 20 Jahren auf fantastische Weise die unterschiedlichsten Charaktere.

Termin

Travestieshow in der Festhalle am Wasserturm in Wattenheim, Freitag, 26., und Samstag, 27. November, jeweils ab 20 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr). Es gilt die 2G-Regel, Tickets gibt es für 21 Euro. Kartenvorverkauf per E-Mail unter travestie.wattenheim@online.de oder per WhatsApp unter 0174 3245919.