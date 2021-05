Einen geliebten Menschen zu verlieren ist eine schmerzliche und erdrückende Situation. Besonders wichtig ist das Bewältigen der Trauer um den Verstorbenen. In Zeiten von Corona fehlen soziale Kontakte – Trauernde haben wenig Gelegenheit, sich mit anderen zu treffen. Gesundheitspraktikerin Gundula Engels leitet das Trauercafé auf dem Nackterhof. Statt persönlicher Treffen bietet sie aktuell telefonische Seelsorge an.

Gundula Engels sagt: „Durch die räumliche Isolation ist es für Trauernde momentan besonders schwierig. Auch Trauerfeiern finden nicht statt, sodass sich die Angehörigen nicht von dem Verstorbenen verabschieden können.“ Die 49-Jährige leitet seit 2015 das Trauercafé, hat zuvor eine zweijährige Ausbildung zur Trauerbegleiterin absolviert. Acht bis zehn Personen nehmen – in normalen Zeiten – an den monatlichen Gesprächsnachmittagen teil. „Die Gruppe ist gemischt, auch beim Alter liegt die Spanne zwischen 20 und 80 Jahren. Das ist prima, denn die Teilnehmer können sich wunderbar ergänzen“, weiß Engels, die mit ihrer Praxis für Gesundheitsprävention im vergangenen Jahr von Grünstadt nach Nackterhof umgezogen ist.

Immer noch ein Tabuthema

Trauer sei noch immer ein Tabuthema in der Gesellschaft. Ein Thema, über das nicht gerne geredet werde. Hier sieht Engels Bedarf: „Gespräche helfen vielen Menschen über das Erlebte hinweg und lassen es besser bewältigen.“ In Corona-Zeiten fehlten tröstende Worte oder ein lieb gemeinter Händedruck – zumindest im direkten sozialen Kontakt gebe es kaum eine Chance, die Hinterbliebenen zu stärken. Dabei gehöre das Abschiednehmen und vor allem das Trauern dazu. „Wie lange das dauert, hängt vom Einzelnen ab. Wichtig ist nur, dass man es zulässt und die Gefühle nicht untergräbt. Es gibt keine zeitliche Begrenzung“, erklärt die Trauerbegleiterin. Bei versteckter Trauer bestehe die Gefahr, dass man den Tod des nahestehenden Menschen nicht verarbeite.

Engels hat die Erfahrung gemacht, das Trauernde oft direkt nach dem Schicksalsschlag auf sie zukommen. „Aber auch das ist individuell verschieden. Es gibt Leute, die vertrauen sich erst nach einiger Zeit jemandem an“, berichtet sie. Wichtig sei, dass sich derjenige selbst öffne und beispielsweise nicht von anderen dazu überredet werde, das Trauercafé zu besuchen. „Diese Entscheidung muss man selbst treffen, erst dann ist man dazu bereit“, erklärt Engels. Auch bleibe jedem überlassen, ob er bei den Monatstreffen gleich etwas von seiner Geschichte erzählt oder zunächst nur zuhört. „Ich lasse die Gespräche laufen, das funktioniert sehr gut.“

Vorgespräche vor dem Besuch des Trauercafés

Vor der ersten Teilnahme bietet Engels ein kostenloses Vorgespräch an, auch das Trauercafé wird ehrenamtlich von der Gesundheitsprakterin betrieben, die im regelmäßigen Austausch mit Kollegen steht. „Am Anfang meiner Arbeit musste ich noch lernen, wie ich selbst damit umgehe und das, was ich gesagt bekomme, verarbeite.“ Aber auch heute gebe es noch Schicksalsschläge, die sie sehr berührten. Ihr Beruf, für andere da zu sein und ihnen Aufmerksamkeit zu schenken, erfülle sie, so Engels. Dass es bei den Treffen, an denen mehr Frauen als Männer teilnehmen, nicht nur um Trauer oder negative Gefühle geht, ist Engels wichtig: „Wir verbringen auch fröhliche Stunden miteinander, es wird gelacht.“ Schön sei, dass sich die Leute dabei auch näher kämen. Sogar Ausflüge oder Theaterbesuche unternehme die Gruppe gemeinsam, einzelne Teilnehmer verabredeten sich privat. Somit entstehe für die Trauenden ein neuer Bekanntenkreis mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben.

Jeder sei willkommen und werde in die Runde aufgenommen, versichert Engels. Man brauche nur etwas Mut, sich dafür zu entscheiden. Die 49-Jährige sieht sich als Begleiterin der Gruppe, achtet darauf, dass bei den Gesprächen jeder, der möchte, auch zu Wort kommt. Für ein wohliges Gefühl setzt sie auf Aromen: „Düfte hellen die Stimmung auf.“ Derzeit sind die Treffen wegen der Corona-Pandemie allerdings abgesagt. Die Trauerbegleiterin bietet stattdessen telefonische Gespräche zu den Terminen des Trauercafés an, das sie nicht gänzlich absagen möchte. Engels bietet bewusst keine Online-Veranstaltungen an. Das sei gerade für ältere Menschen, die mit der Technik nicht so vertraut seien, keine gute Lösung.

Trauercafé

Die Termine am Freitag, 24. April, und voraussichtlich Freitag, 22. Mai, sind abgesagt. Gundula Engels bietet an diesen Tagen von 10 bis 18 Uhr telefonisch Gespräche an, Rufnummer 0172/3269937.