Ganz viel Sonne haben die Trauben des Patriciawingerts in den vergangenen Tagen noch tanken können. Am Samstag wurden die Beeren bei Bilderbuchwetter geerntet. Gut, dass so viele Helfer die Wingertsschere dabei hatten. Vielleicht gibt es jetzt sogar eine junge Nachwuchswinzerin.

Die Weinlese am Patriciawingert oberhalb von Bockenheim ist vor allem den Rebenpaten vorbehalten. Rund 50 Paten und weitere Helfer fanden sich ein und waren bester Stimmung. Dieses Mal mit dabei waren Paten