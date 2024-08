Ein Zeuge hat am Samstag um 22.45 Uhr in der Ulmenstraße in Bockenheim einen Unfall beobachtet: Der Mann sah laut Polizeibericht, wie ein weißer Transporter beim Rangieren mit einem an einer Straßenlaterne angeschlossenen Fahrrad kollidierte. Das Rad gehört einem 26-Jährigen und wurde durch den Zusammenstoß am Vorderreifen stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen der Beamten auf etwa 100 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Wer Hinweise zu dieser Tat oder zum Tathergang hat, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefon 06359 93120.