18 Kinder des JFV Leiningerland trainieren diese Woche in Hettenleidelheim mit dem ehemaligen Bundesliga-Spieler Norbert Hofmann. Den Schwerpunkt legte Hofmann auf Abschlüsse und Verteidigung. So treten etwa zwei Teams gegeneinander an, bei dem eines mit einer Überzahl an Stürmern spielt. Der Verein will nicht nur die Ausbildung seiner jungen Fußballer forcieren, sondern auch Spiel und Spaß bieten. Beim JFV werden immer neue Spieler gesucht. „Wir werben keine Spieler ab“, sagte JFV-Trainer Jannik Rubeck.