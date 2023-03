Auf den deutschen Meisterschaften in den lateinamerikanischen Tänzen im Eventdome des Europaparks in Rust wollten Simon Völbel und Maria Schulle, Trainer der Tanzsportabteilung in der TSG Grünstadt, erneut Edelmetall holen.

Der „Deutsche Professional Tanzsportverband“ richtete mit Matthias Blattmann, Organisator des Euro-Dance-Festivals, die Meisterschaften innerhalb dieses Tanzfestivals aus. Völbel/Schulle tanzen seit 2021 erfolgreich in der deutschen Profispitze. In den lateinamerikanischen Tänzen gingen sieben Paare aufs Parkett. Schon im Halbfinale zeigte sich, „dass wir eindeutig um die Spitzenplätze tanzen würden“, erzählt Simon Völbel, auch stellvertretender Vorsitzender der TSG Grünstadt.

Das Halbfinale meisterten Völbel/Schulle souverän. Sie zogen mit allen Qualifikationskreuzen ins Finale ein. Dort entbrannte ein Zweikampf zwischen Völbel/Schulle und Valera Musuc/Antiona Schwarz aus Passau. Die Grünstadter hatten in den ersten beiden Tänzen Cha-Cha-Cha und Samba die Nase vorne. Sie belegten sogar einige zweite Plätze. Rumba und Jive ging an die Passauer. Der Paso Doble hingegen ist eine Stärke der Grünstädter. Völbel/Schulle entschieden den Tanz für sich und sicherten sich erneut die Bronzemedaille. Nina Trautz und Andrej Larin verteidigten ihren Titel.

„Es waren eine wunderschöne Meisterschaft und eine super Atmosphäre durch das anfeuernde Publikum“, berichtet Maria Schulle begeistert. „Die Stimmung im Eventdome des Europaparks war frenetisch und hat uns zu Bestleistungen beflügelt“, ergänzt Völbel. Jetzt freuen sich beide Trainer auf die anstehenden Turniere ihrer Schützlinge, der Tänzer in der TSG Grünstadt. Die Abteilung plant, am Wochenende 6./7. Mai Tanzturniere um die Leininger-Land-Trophy 2023 auszurichten. Es soll auch die eine und die andere Showdarbietung geben, kündigt Völbel an.