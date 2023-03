Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alle Sportstätten sind geschlossen, das kommt für Petra Hutera aus Altleiningen im Prinzip einem Berufsverbot gleich. Normalerweise hat die Trainerin in der betrieblichen Gesundheitsvorsorge Firmen als Kunden, doch bei den Unternehmen sind die Mitarbeiter im Homeoffice oder in Kurzarbeit. Daneben gibt sie im Breitensportbereich Kurse. Um selbst fit zu bleiben und anderen dabei zu helfen, hat sie einige Tipps und Übungen überlegt, die sich an vier verschiedene Altersgruppe richten können.

Für Kinder (Kita- und Grundschulalter)

Für Kindergarten-Kinder sei es enorm wichtig, dass der Bewegungsdrang nicht eingeschränkt wird, betont die Trainerin. Am besten sei