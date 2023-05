Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fünf Zugänge, kein Abgang: Der TSV Bockenheim setzt in der B-Klasse Rhein-Pfalz Nord weitgehend auf mannschaftliche Kontinuität. Was die Spielstärke seines Teams in dem starken 8er-Feld anbelangt, will sich TSV-Trainer Nico Schäfer (noch) nicht äußern.

„Nach der langen Pause wollen wir erst einmal gut in die Runde starten – und dann schauen wir mal, wohin die Reise geht“, gibt Schäfer kein konkretes Ziel für