„Irgendwann ist Schluss“, sagt Arno Teichmann. Der Optiker braucht sein Geschäft in der Grünstadter Fußgängerzone allerdings nicht zuzumachen. Er hat einen Nachfolger gefunden. Am Mittwoch ist der notarielle Vertrag geschlossen worden. Die Übergabe ist am 1. September.

Von Anja Benndorf

„Die Party zu unserem 60-jährigen Bestehen hat Corona dankend abgelehnt“, erzählt Arno Teichmann. Dabei wirkt er jedoch nicht besonders traurig, er schmunzelt sogar. „Ich gehe mit lachenden Augen“, erklärt der Optikermeister, der einst noch die Zusatzfortbildung zum staatlich geprüften Augenoptiker absolviert hat. Schließlich habe er seine Lebensleistung erbracht und das Werk seines Vaters Herbert werde nun fortgeführt. Dieser hatte das Brillenfachgeschäft zusammen mit seiner Frau im Mai 1960 in der Hauptstraße 2a gegründet, dort wo Hui-Ling Yang heute ihr Kunstatelier betreibt.

Im Juni 1988 eröffneten die Söhne Fritz und Arno genau gegenüber ihren Laden. „Ich war jetzt 32 Jahre hier, davon zehn ohne meinen Bruder. Montags bis samstags war ich immer im Geschäft und hatte sehr wenig Urlaub. Auch meine komplette Buchführung und Bilanzierung hab ich selbst gemacht, alles ohne Steuerberater“, berichtet Arno Teichmann. Insgesamt 19 Auszubildende hatte er in der Zeit, darunter seine Tochter Janina, die auch einen Meisterbrief hat und Spezialistin für Binokularsehen (FH) ist. „Aber sie hat eine andere Lebensplanung“, erläutert der Noch-Inhaber, weshalb sie nicht in seine Fußstapfen tritt. Auch darüber ist der 62-Jährige nicht traurig. Er kann das gut akzeptieren.

Ein alter Bekannter übernimmt

Im Familienrat sei Weihnachten 2019 entschieden worden, dass das Geschäft zum 30. Juni 2021 aufgegeben wird. „Also bin ich auf die Suche gegangen, habe bei großen Filialisten meiner Branche angefragt. Doch dann kam das Virus, die Antworten blieben erst einmal aus“, erzählt Arno Teichmann. Im Supermarkt lief ihm Florian Hofferer, der Inhaber von Buena Vista, über den Weg. „Er war von 2013 bis 2017 bei mir beschäftigt, kennt die Abläufe bei uns und die Kunden, und so habe ich ihn gefragt, ob er Interesse hätte, mein Nachfolger zu werden“, erläutert Teichmann. Zwölf Stunden später kam die positive Antwort. Und Teichmann zieht sich nun schon ein Jahr früher zurück.

Ist das nicht ein äußerst mutiger Schritt im Pandemie-Jahr? Optiker haben zwar als Angehörige systemrelevanter Berufe keinen Lockdown erleben müssen, aber die großen Umsätze blieben auch bei ihnen aus. Hofferer nickt, fürchtet sich aber nicht vor seiner eigenen Courage: „Ich hab da keine Bedenken. Brillen sind Dinge, die die Leute brauchen, und es reizt mich, einen alteingesessenen Betrieb weiterzuführen. Neue Herausforderungen motivieren mich.“ Das erste Jahr in seinem Laden, den der Augenoptikermeister im November 2018 neben dem Kultcafé Rialto eröffnet hat, sei viel besser gelaufen als erwartet. „In meinem Businessplan, den ich bei der Handwerkskammer vorgelegt hatte, ging ich zunächst von 300 verkauften Brillen pro Jahr aus. Das Ergebnis nach zwölf Monaten war doppelt so hoch“, verrät der 31-Jährige.

Für die Kunden soll sich nichts ändern

Bis heute habe er gerade einmal zwei Wochen Ferien gemacht. „Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich es nicht mehr allein packe“, meint der gebürtige Mannheimer, der sein Abitur am Leininger-Gymnasium gemacht hat. Zum 1. August stellt er bei Buena Vista seinen ersten Azubi ein, einen Monat später eine Optikermeisterin. Den Laden behält er. Die fünf Mitarbeiter von Teichmann, darunter eine Auszubildende, können weiterhin an ihrem bisherigen Arbeitsplatz arbeiten. „Dann bin ich flexibel, auch bei Krankheit und Urlaub. Zudem ergänzt sich das Produktportfolio, sodass ich eine große Vielfalt anbieten kann“, sieht Hofferer die Vorteile der Firmenübernahme, für die er gleich das gesamte Haus mit Büro, Werkstatt und Lager gekauft hat. Auf eine Umgestaltung des 100 Quadratmeter großen Geschäftes, das von der technischen Ausstattung her auf einem aktuellen Stand sei, werde er verzichten. Auch werde es weiter unter dem Namen Teichmann geführt. „Für meine Kundschaft ändert sich nichts. Sie ist bestens weiter versorgt“, betont Arno Teichmann, bei dem unter anderem ein 94-Jähriger Sehhilfen kauft, der sich schon in den Sechzigern vom Vater beraten ließ.