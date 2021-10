In der Verbandsgemeinde Eisenberg ist es am Mittwochnachmittag zu einem Stromausfall gekommen. Ursache: ein Malheur bei Bauarbeiten. „Der Bagger einer Fremdfirma hat die Zuleitung von den Pfalzwerken zu uns beschädigt“, so Stefan Lorentz, Werkleiter der Keep, die in dem Gebiet für die Stromverteilung zuständig ist. Die Pfalzwerke bestätigten das kurz darauf: Durch ein defektes Kabel in Folge von Erd- und Baggerarbeiten sei es zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke gekommen. Betroffen waren neben Eisenberg auch Teile von Göllheim und Bubenheim, die zwischen 5 Minuten und 25 Minuten unversorgt blieben. „Ein einzelner Umspannpunkt in Kerzenheim blieb 41 Minuten ohne Strom“, so ein Pfalzwerke-Sprecher. Das Problem sei gegen 13:30 aufgetreten. „Das Netzteam Pfälzer Bergland der Pfalzwerke sowie die Mitarbeiter der Netzleitstelle leiteten sofort alle erforderlichen Maßnahmen ein und konnten die Stromversorgung schnellstmöglich wieder herstellen“, so ein Sprecher der Pfalzwerke.