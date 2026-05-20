Die Volkshochschul-Dozentin Marion Schacht geht mit ihren Schülern an die Öffentlichkeit. Zu sehen sind individuelle Aquarell- und Acrylbilder. Worauf es beim Malen ankommt.

„Farbe im Fluss“ ist der Titel einer Ausstellung, die am 21. Mai im Rathaus der Verbandsgemeinde Eisenberg eröffnet wird. Gezeigt werden 55 Gemälde von 13 Kursteilnehmern der Kreisvolkshochschule Donnersbergkreis und Bilder mit „Aufgabenstellungen“ ihrer Dozentin Marion Schacht. Für die passionierte Malerin aus Neuleiningen ist es die erste Präsentation von Werken, die sie als Lehrkraft organisiert.

„Ich bin total aufgeregt“, gibt die 57-Jährige zu. Wie in dem aktuellen Gemütszustand wohl ein Bild von ihr aussehen würde? Denn Marion Schacht verleiht mit Farbe auf Leinwand, Papier oder anderen Materialien ihren Emotionen Ausdruck – vom Betrachter frei zu interpretieren. Ihre Arbeiten sind oft abstrakt, zumindest aber sind die Motive je nach Stimmung verfremdet, mitunter nur auf ein paar Striche reduziert oder in einer ungewöhnlichen Farbe.

Aus einem Klecks einen Felsen machen

So sei auch eine Vorgabe in ihren Kursen, dass nichts eins zu eins abgemalt wird. Selbstverständlich könne man sich Anregungen etwa durch das Betrachten von Fotos holen, aber dann sollte jeder seine eigene Darstellungsform finden. Im individuellen Stil spiegele sich die Persönlichkeit des Künstlers wider. „Wichtig ist, den Kopf aus- und das Gefühl einzuschalten“, betont sie. Nur so könne man dem Fluss der Farbe und dem Wasser folgen, könne reagieren. „Zum Beispiel auf einen versehentlich entstandenen Klecks, den man kurzerhand zum Baum oder Felsen umgestaltet“, erläutert Schacht.

Hier entsteht ein abstraktes Bild eines Kursteilnehmers von Marion Schacht. Foto: Marion Schacht/OHO

Sie gebe ihren Schülerinnen und dem einen Schüler – unter den Montags-, Dienstags- sowie den Samstagsmalern gebe es einen „Hahn im Korb“ – bei jedem Kurstreffen ein Thema vor, etwa „Winterliche Landschaft“, „Stillleben“ oder „Malen nach Paul Klee“. Ihr persönliches Lieblingsmotiv seien Blumen.

Ein Teilnehmer eines Kurses von Marion Schacht hat Blumen gemalt. Foto: Marion Schacht/Oho

Manchmal fertige sie eine Skizze an und dann könne jeder Teilnehmer seiner Kreativität freien Lauf lassen. „Man sollte offen sein für alles, was auf dem Malgrund passiert, sollte Geduld und Ausdauer mitbringen sowie Mut, zu experimentieren“, gibt sie Ratschläge. Den „inneren Kritiker“, der einem wiederholt und laut einreden wolle, dass das bislang Entstandene ja gar nichts sei, müsse man ausblenden und einfach mit Freude weitermachen. „Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Malprozess“, stellt sie klar. Denn der Weg sei das Ziel.

Dozentin hat auch an Volkshochschule gelernt

Marion Schacht, die auch viel mit Kindern arbeitet, war einst selbst Schülerin an der Volkshochschule: Nachdem sie 1999 den Wunsch verspürt habe, zu malen und von ihrem Ehemann zum Geburtstag die erste Grundausstattung dafür erhalten hatte, meldete sie sich für einen Aquarellkurs an. Dabei lernte sie viel in Leistadt bei dem inzwischen verstorbenen Künstler Valentin Weißenbach, bei Annemarie Obst in Asselheim und bei Karola Reichel in Hettenleidelheim. 2004 präsentierte Schacht erstmals einige ihrer Arbeiten in Kleinkarlbach. Später nahm sie Unterricht bei Margarita Dell, die zu einer Freundin wurde und ihr nahelegte, sich doch selbst als Dozentin zu bewerben.

Mit ihrer Lehrtätigkeit für „Intuitives Malen“ begann die Steuerfachgehilfin 2019 in der Kreativwerkstatt Bad Dürkheim. Seit 2023 ist sie auch Dozentin an der Volkshochschule des Donnersbergkreises. Nun kann sie stolz Ergebnisse ihrer Bemühungen präsentieren, die Kreativität der Teilnehmer ihrer Kurse zu fördern. „Die Werke zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig und lebendig Aquarellmalerei sein kann – von zarten Farbverläufen bis zu kraftvollen Kompositionen“, so die gebürtige Grünstadterin.

Ganz anders wird das Gemälde eines anderen Schülers von Marion Schacht. Foto: Marion Schacht/OHO

Nur eine Handvoll der 55 Exponate sind Acrylbilder.

Termin

Vernissage der Ausstellung „Farbe im Fluss“ im Foyer des Rathauses der VG Eisenberg, Hauptstraße 86, am Donnerstag, 21. Mai, um 18 Uhr. Die Bilder der VHS-Schüler Susanne Bumb, Nadine Dietz, Susanne Eibes-Böhm, Melanie Götzinger, Sabine Julier, Maria Kraus, Lorena Leo, Sabine Löb, Eva-Maria Meyer, Gudrun Salewski, Edel Scheufling, Ralf Wellstein und Anna Zollver werden vier Monate lang zu sehen sein, Öffnungszeiten: montags bis freitags, 8 bis 12 Uhr, montags und dienstags auch 14 bis 16 Uhr, donnerstags auch 14 bis 18 Uhr.