Es ist das nächste Top-Spiel für Fußball-Landesligist VfR Grünstadt. Der derzeitige Ligazweite empfängt am Sonntag, 15 Uhr, den Tabellendritten FC Speyer.

Die Grünstadter wollen den Konkurrenten im Kampf um den Aufstieg auf Distanz halten. „Die Osterpause hat allen bei uns sehr gut getan, im ersten Training danach waren die Spieler hochmotiviert“, sagt der Grünstadter Spielertrainer Nico Müller. Der VfR steht aktuell mit 47 Punkten nur zwei Zähler hinter Primus SV Büchelberg. Zuletzt gab es beim 1:1 auswärts gegen den SV Gimbsheim keinen Sieg. Dennoch ist die Stimmung bei den Grünstadtern sehr gut. „Wir denken einfach weiter nur von Spiel zu Spiel. Es sind ja noch einige Partien, da kann noch so viel passieren“, sagt Müller. Mit dem FC Speyer kommt ein Team, das der Grünstadter Spielertrainer qualitativ zu den besten Mannschaften der Landesliga zählt. „Sie sind schnell, spielerisch sehr gut und unheimlich schwer auszurechnen. Die spielen ja jedes Wochenende eigentlich mit einer anderen Formation“, sagt Müller. Der FC Speyer hat seine vergangenen beiden Begegnungen gewonnen. Zuletzt siegte die Mannschaft von Trainer Jürgen Grimm bei Phönix Schifferstadt mit 2:0.

Mit Mirco Müller, der bislang zwölf Tore erzielt hat, hat der FC auch einen echten Torjäger, auf den die Grünstadter aufpassen müssen. „Für mich ist es keine Überraschung, dass sich der FC Speyer in den vergangenen Wochen wieder an die vorderen Platzierungen herangearbeitet hat“, sagt Nico Müller.

Das Hinspiel haben die Grünstadter in Speyer mit 2:4 verloren. „Damals haben wir nicht gut gespielt, Speyer hat dagegen seine Form gezeigt“, erinnert sich der VfR-Coach und sagt: „Wir hatten aber dennoch die Chance zum Ausgleich. Speyer hat aber die Tore zu den richtigen Zeitpunkten erzielt. Dennoch: Die Partie damals hat auch gezeigt, dass der FC auch schlagbar ist, wenn man an den richtigen Hebeln ansetzt.“ Vier Punkte liegen die Grünstadter derzeit vor dem Gegner aus der Domstadt. Mit einem Sieg könnten Müller und Co. schon einen Grundstein vor allem in Sachen Vizemeisterschaft legen.

Personell muss der VfR Grünstadt einen Verlust für die Spitzenpartie am Sonntag verzeichnen. Mittelfeldmann Yannik Niemann muss verletzt passen, wird wohl auch noch länger ausfallen . „Das ist für uns schon eine Schwächung, aber wir müssen das eben kompensieren“, bemerkt Nico Müller. Sonst hat der Spielertrainer aber alle Akteure im Kader. „Wir freuen uns auf diese Partie ungemein“, sagt der Grünstadter Coach.