Grünstadts Coach Nico Müller warnt vor Fußgönheim und fordert volle Konzentration. Mit einem Sieg könnten die Aufstiegsspiele schon sicher sein.

In der Fußball-Landesliga Ost liefern sich der VfR Grünstadt und der SV Büchelberg ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft. Drei Spieltage vor Schluss stehen beide Mannschaften mit jeweils 57 Punkten an der Tabellenspitze. Am Samstag legt zunächst der SV Büchelberg im Duell um Rang eins vor. Die Südpfälzer empfangen um 16 Uhr die FG 08 Mutterstadt. Am Sonntag zieht dann der aktuelle Spitzenreiter VfR Grünstadt auswärts um 14.30 Uhr beim ASV Fußgönheim nach.

„Wir wollen unsere Hausaufgaben machen“, sagt der Grünstadter Spielertrainer. Am Sonntag könnte der VfR auch zumindest in Sachen Vizemeisterschaft, die ja zu den Aufstiegsspielen berechtigen würde, Fakten schaffen. Derzeit haben die Grünstadter sechs Punkte Vorsprung auf den aktuellen Ligadritten FSV Offenbach, gegen den die Müller-Elf ja noch spielen muss.

Ein Sieg des VfR in Fußgönheim und ein Patzer der Offenbacher, die aber erst am kommenden Mittwoch gegen den FC Speyer spielen, und die Grünstadter hätten die Teilnahme an den Aufstiegsspielen schon sicher. „Wir wollen Fußgönheim nicht unterschätzen, sie haben zuletzt gute Leistungen gezeigt“, sagt Nico Müller. Der VfR ist gewarnt. Im Hinspiel kassierten die Grünstadter zu Hause gegen den derzeitigen Tabellenelften, der mit einem Heimerfolg sich aller Abstiegssorgen entledigen kann, eine bittere 0:1-Heimniederlage.

„Wir haben noch einmal etwas gutzumachen“, sagt Müller. Der Kader ist derselbe, der zuletzt gegen den TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim ein Unentschieden schaffte. Mit Moritz Maurer haben die Grünstadter unterdessen drei weitere Neuzugang für die kommende Runde. Der 22-Jährige ist für die Defensive eingeplant.

Maurer kommt vom Ligarivalen TSG Pfeddersheim. „Er bringt trotz seines jungen Alters schon sehr viel höherklassige Erfahrung mit“, sagt der Grünstadter Spielertrainer Nico Müller. Der Linksfuß ist sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar. Tobias Neumes kommt vom Bezirksligisten SV Obersülzen. Der zweikampf- und kopfballstarke Akteur ist ebenfalls für die Defensive des VfR eingeplant. Und aus der U19 der TSG Pfeddersheim kommt der 18-jährige Mittelfeldspieler Ugur Kocak. Der talentierte Offensivspieler kehrt an alte Wirkungsstätte zurück.