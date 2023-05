Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Tischtennis-Cracks der TSG Grünstadt holten in der neuen Bezirksoberliga ihren ersten Punkt. Das Team kam im Heimspiel gegen den TTC Schifferstadt zu einem 6:6.

Für die TSG war sogar mehr drin gewesen. Die Grünstadter traten nämlich nur mit vier Akteuren in der Partie an. Vier Punkte schenkte die TSG somit schon im Vorfeld ab. In der ersten Einzelrunde