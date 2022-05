Bereits Ende April sollen Unbekannte am Grillplatz im Grünstadter Stadtpark einen Tisch in Brand gesteckt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, habe sie erst jetzt Kenntnis davon erhalten. Nun suchen die Beamten nach möglichen Tätern, die den Tisch zwischen dem 24. und 29. April angezündet haben. Die Polizeiinspektion Grünstadt nimmt Hinweise dazu entgegen.