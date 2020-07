Wie Trainer Sebastian Dumont mitgeteilt hat, verlässt Timo Konietzka den SV Weisenheim, der in die Fußball-Bezirksliga aufgestiegen ist. Der 28-jährige Konietzka soll sich dem Aufsteiger in die A-Klasse Rhein-Pfalz, TuS Sausenheim, angeschlossen haben. „Sausenheim wird von Mischa Bengel trainiert, den Timo aus gemeinsamen Zeiten in Obersülzen kennt“, informiert Weisenheims Vorsitzender Uwe Koob. Der spielstarke Mittelfeld- und Abwehrspieler bestritt zwischen 2015 und 2019 in vier Spielzeiten insgesamt 97 Punktspiele für die Weisenheimer. In der abgebrochenen Runde 2019/20 kam er wegen einer Verletzung aber nur neunmal zum Einsatz.