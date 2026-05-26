Die Erdekaut-Rangerin freut sich über Nachwuchs bei den Lämmern. Doch sie klagt auch über Angriffe auf Tiere. Familien fallen ihr vermehrt mit verstörendem Verhalten auf.

Nur Simone Wilhelm darf sich der Chefin und ihrem Nachwuchs nähern. Als die Rangerin sich in das Schafsgehege begibt und eines der Kleinen hochhebt, um es zu sanft zu streicheln, erlaubt das frischgebackene Muttertier ihr das ohne Murren. Doch aus dem Blick lässt sie Wilhelm trotzdem nicht. Nicht umsonst ist ihr Name „Chefin“. „Die droht, wenn Fremde kommen“, weiß die Rangerin. „Walachenschafe sind gute Mamas.“

Wilhelm hält das Lämmchen hoch. „Riechen Sie mal“, sagt sie. Es duftet nach frischer Wäsche, die an der Luft getrocknet wurde. In der Nacht zum 10. Mai kam es zur Welt – zusammen mit seiner ebenso flauschigen Zwillingsschwester. „Ich habe morgens beim Frühstück noch zu meinem Mann gesagt: ,Vielleicht kriege ich heute ein Muttertagsgeschenk’“, erzählt die Rangerin lächelnd. Und tatsächlich: Als sie zum Stall kam, waren die beiden schon da. Sie habe erst überlegt, sie Hanni und Nanni zu nennen. Doch dann habe sie sich für Marie und Luise entschieden, weil ihr die Namen gut gefielen.

Die Chefin hat sich ihren Namen übrigens seinerzeit in einem Revierkampf mit einer anderen Walachenschafdame verdient. Die führte ursprünglich die Herde an, als die Chefin dazustieß. Als diese bemerkte, dass das alte Leittier wegen Arthrose kränkelte, mobbte die Chefin es so lange, bis es aufgab und die Herde sich teilte. „Deshalb gibt es in der Erdekaut heute zwei Schafherden“, weiß Wilhelm.

Bein gebrochen

Traditionell gibt es in der Erdekaut in jedem Frühjahr Lämmer. Auch die Chefin hat bereits mehrfach geworfen. Vater ist der Bock Emilio. Er hat mehrere Nachkommen mit verschiedenen Schafdamen. „Wenn er Alimente zahlen müsste, würde er nicht mehr hinterherkommen“, sagt Wilhelm und lacht.

Marie und Luise mit ihrem Mutterschaf, das von allen nur ehrfürchtig »Chefin« genannt wird. Foto: Holger Knecht

In diesem Jahr habe sie aber eigentlich gar keine Lämmchen mehr in der Erdekaut haben wollen. Schon gar nicht nach der schrecklichen Erfahrung aus dem vergangenen Jahr. Damals war eine Schafdame trächtig. Um sie in dieser sensiblen Phase zu schützen, sei das Tier in einem Stall untergebracht gewesen. Vor dem Stall hätten sich Besucher mit ihren Hunden aufgehalten. Die hätten gebellt, das Schaf sei erschrocken und habe sich beim Fluchtversuch in den hinteren Teil des Stalls das Bein gebrochen. „Es war richtig durchgebrochen“, erinnert sich Wilhelm. Der Tierarzt habe das Bein geschient, der Bruch sei aber nicht mehr richtig zusammengewachsen. Fünf Wochen lang – bis zur Geburt – hätten sie das Schaf mit Schmerzmitteln über Wasser gehalten. Dann stellte der Tierarzt ein Ultimatum: „Entweder Bein amputieren oder einschläfern.“ Um dem Tier unnötiges Leid zu ersparen, entschied sie sich für Letzteres. Und zog zusammen mit Ehemann Peter das Lämmchen Jonna mit der Flasche groß: „Wir haben uns abgewechselt und sind alle zwei Stunden zum Stall gefahren.“

Jonna ist mittlerweile zu einem stattlichen Jungschaf herangewachsen. Als sie Wilhelm vor dem Gehege sieht, kommt sie angelaufen und sucht Kontakt. Das mit den Hunden sei immer schon ein großes Problem gewesen, sagt Wilhelm. In der Erdekaut herrscht nämlich Leinenpflicht, doch daran hielten sich viele nicht. „Wenn ich die Leute darauf anspreche, leinen sie ihre Hunde an, aber kaum sind sie um die Ecke und denken, ich sehe sie nicht mehr, lassen sie sie wieder frei laufen“, erzählt sie. Der Vorfall aus dem vergangenen Jahr ist nicht der erste dieser Jahr. 2020 hatte ein Hund Wilhelms Lieblingsschaf Willy, das sie mit der Flasche aufgezogen hatte, zu Tode gehetzt und ein weiteres Schaf verletzt.

Und nicht nur die Schafe sind gefährdet, sondern auch die Enten und Gänse, die in der Erdekaut leben. „Dauernd passiert was“, sagt Wilhelm. Erst vor gut drei Wochen fand sie ein junges Gänschen mit gebrochenem Flügel auf. „Es war erst eine Woche alt.“ Wilhem fuhr das Tier zu einer Spezialistin nach Hochspeyer, wo es jetzt behandelt und großgezogen wird. Letztes Jahr fand Wilhelms Mann ebenfalls eine verletzte Gans: „Der ganze Flügel war rausgerissen.“ Das Team der Wildtierhilfe in Kaiserslautern konnte dem Vogel nicht mehr helfen, er wurde eingeschläfert. Ob die Tiere von Hunden verletzt wurden, kann Wilhelm nicht mit Sicherheit sagen. Doch eines fällt ihr vermehrt auf: „Kinder, die Steine auf Enten und Gänse schmeißen, und die Eltern gucken zu.“