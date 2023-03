Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Lange sah es so aus, also ob die Faustballer der TSG Tiefenthal die Zweitliga-Saison 2021/22 als Meister oder Vizemeister abschließen und sich somit für die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Ersten Bundesliga qualifizieren würden. Eine Niederlage am letzten Spieltag machte dies jedoch zunichte. TSG-Spielertrainer Ricardo Happersberger zieht im Gespräch mit Reiner Bohlander ein gemischtes Fazit.

Herr Happersbeger, über die ganze Spielzeit ist Ihre Mannschaft Spitzenreiter in der Tabelle der Zweiten Bundesliga West gewesen. Letztlich stehen Sie und die Spieler aber auf Rang drei und mit leeren Händen da. Was ist passiert?

Die