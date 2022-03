In der Gemeinde gab es keinen Empfang. Dafür ehrte der Landessportbund (LSB) die Ü35-Faustballmannschaft der TSG Tiefenthal am Freitagabend in der Kultur- und Kongresshalle in Mainz-Ingelheim bei der Meistergala. Die Tiefenthaler hatten sich im vergangenen Jahr in Berlin zum Deutschen Meister gekrönt.

„Das war eine tolle Veranstaltung. Die Jungs haben sich das verdient“, sagte TSG-Abteilungsleiter Robert Happersberger. Bei der, so Moderator Christian Döring, „kleinen Gala der großen Leistungen“ zeichnete der Landessportbund 136 Sportler aus rheinland-pfälzischen Vereinen aus, die sich im vergangenen Jahr Titel bei Deutschen Meisterschaften und Medaillen bei Europa- oder Weltmeisterschaften beziehungsweise bei den Olympischen Spielen in Tokio gesichert hatten.

Die Ü35-Faustballer der TSG zählten plötzlich zum Kreis von Ausnahmesportlern wie Kanuslalom-Olympiasiegerin Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach, Speerwerfer Julian Weber (USC Mainz), Radsportlerin Hannah Ludwig (RSC Stahlross Wittlich) und den Judokas Martina Trajdos und Jasmin Grabowski (beide 1. JC Zweibrücken). Insgesamt wurden Spitzenkönner aus 28 verschiedenen Sportarten geehrt. Neben LSB-Präsident Wolfgang Bärnwick kamen auch die Ingelheimer Bürgermeisterin Eveline Breyer sowie Roger Lewentz, der rheinland-pfälzische Minister des Innern und für Sport, zu Wort. „Da war schon einiges an Prominenz, es war sehr schöne Veranstaltung“, lobte Happersberger.

Tanja Appel hört auf

Die TSG-Faustballer hatten bereits 2020 den DM-Titel gewonnen. Die Akteure um Hauptangreifer Christoph Happersberger verteidigten diesen 2021 in Berlin. Wie Abteilungsleiter Robert Happersberger am Sonntag bekannt gab, peilen die Ü35-Akteure auch 2022 den großen Wurf an. Die Mannschaft bleibt zusammen. Allerdings hat sich Ayith Fernando, einer der besten Faustballer der Welt und Abwehrspieler der Tiefenthaler Ü35, jüngst eine Achillessehnenriss zugezogen. Ob er bis zur nächsten Meisterschaft fit wird, ist fraglich.

Robert Happersberger informierte, dass bei den Faustball-Damen TSG-Trainerin Tanja Appel ihr Amt aufgegeben hat. Wer die Nachfolge antreten werde, sei noch offen.