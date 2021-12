Die Herren der TSG Tiefenthal werden ihren abschließenden Spieltag im baden-württembergischen Griesheim wohl bestreiten können. Das war bis Freitag nicht sicher.

In der aktuellen Zeit mit den hohen Corona-Inzidenzen ist eine sichere Planung eigentlich nicht möglich. Die Zweitliga-Faustballer der TSG Tiefenthal haben noch einen Spieltag in diesem Jahr auf dem Programm. In Griesheim (Baden-Württemberg) sollen die Akteure um Spielertrainer Ricardo Happersberger zu zwei weiteren Partien antreten. Der Spielplan sieht vor, dass der aktuell noch ungeschlagene Tabellenführer auf den abstiegsbedrohten TV Rendel und den momentanen Zweiten FG Griesheim trifft. Bis Freitagmorgen war es aber noch nicht so ganz klar, dass die Tiefenthaler auch am Samstag antreten können. Der Grund – wie könnte es auch anders sein: das Coronavirus.

„Die meisten Spieler der Mannschaft haben sich vor wenigen Tagen geboostert. Nun ist es eben so, dass nicht jeder die dritte Impfung locker wegsteckt. Einige Spieler sind schon einige Tage ganz schön dringehangen“, erklärte TSG-Abteilungsleiter Robert Happersberger im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Ein ordentliches Training sei in den vergangenen Tagen nicht möglich gewesen, weil einige Akteure doch nicht einsatzfähig waren. „Es ist bis vor kurzem noch nicht sicher gewesen, ob wir spielen können, aber mittlerweile sind alle wieder fit“, betonte Robert Happersberger.

Weiteres Gipfeltreffen wartet

Auf das Team von Coach Ricardo Happersberger wartet ein weiteres Gipfeltreffen. Die FG Griesheim hat sich mittlerweile am bisherigen Zweiten TSV Karlsdorf vorbeigeschoben und ist mit 12:4 Punkten der erste Verfolger der Tiefenthaler, die bislang alle ihre acht Begegnungen in der ersten Saisonhälfte gewonnen haben. In der Hinrunde feierte die TSG zum Auftakt der neuen Hallenrunde einen 3:1-Erfolg vor eigenen Zuschauern über die FG Griesheim. Die Ortenauer haben aber danach nur noch eine Niederlage kassiert. Am vergangenen Wochenende verloren die Griesheimer beim TB Oppau knapp mit 2:3-Sätzen. Durch den 3:1-Erfolg über den TSV Karlsdorf kletterten die Ortenauer aber dann auf den zweiten Tabellenplatz.

Aktuell haben die Tiefenthaler einen Vier-Punkte-Vorsprung auf die Griesheimer. Mit einem Erfolg könnte die TSG in Richtung Meisterschaft eine weiteren ganz großen Schritt machen. „Griesheim hat eben mit ihrem Hauptangreifer einen ganz starken Mann vorne. Er kann ein Spiel im Alleingang entscheiden, ihn müssen wir beschäftigen“, betont Spielertrainer Ricardo Happersberger.

„Niemanden unterschätzen“

Der zweite Kontrahent der Tiefenthaler ist der TV Dieburg. In der Vorrunde feierte die TSG einen souveränen 3:1-Sieg, der nie in Gefahr geriet. Dieburg belegt derzeit mit der Bilanz von 4:12 Punkten nur den drittletzten Rang. Eigentlich sind die Tiefenthaler haushoher Favorit in der Begegnung, aber Coach Ricardo Happersberger machte klar, dass er und sein Team „niemanden unterschätzen“ wollen.

„Wir hoffen, dass es im Januar dann weiter geht, wir haben immer wieder im Hinterkopf, dass die Runde ja schnell vorbei sein könnte. In Baden-Württemberg wurden die Spiele auf Verbandsebene ja schon abgesagt“, sagt Abteilungsleiter Robert Happersberger, der betont: „Gut ist schon mal, dass die Hälfte der Runde gespielt ist.“

Auch die Zweite Mannschaft der TSG Tiefenthal hat am Sonntag noch einen Spieltag. In der Verbandsliga trifft das Team um 10 Uhr in der heimischen Sporthalle in Eisenberg auf den TB Oppau IV und den TV Hatzenbühl. Die Tiefenthaler belegen in der Verbandsliga-Tabelle aktuell den vierten Rang mit der Bilanz von 8:6 Punkten. Spitzenreiter Hatzenbühl liegt mit 14:2 Zähler in Front. Mit einem Sieg über den Ligaprimus könnte die TSG II sogar noch einmal ins Aufstiegsrennen eingreifen.