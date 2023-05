Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie steht: In Tiefenthal wurde eine Skulptur, die 2018 bei einem Künstlersymposium von Martin Schöneich geschaffen worden war, aufgestellt. Organisiert hatte das Symposium Til Weingart. Er hat mit Ortsbürgermeister Edwin Gaub (CDU) und dem Beigeordneten Thomas Mann (SPD) die Skulptur jetzt verankert.

In Eigenleistung der Gemeinde-Mitarbeiter wurde ein Beton-Fundament gegossen, in dem die sich drehende Skulptur, die immerhin fast vier Meter hoch ist, sicher am Weedplatz aufgestellt werden konnte. Bereits