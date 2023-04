Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Herren der TSG Tiefenthal bestreiten am Wochenende ihre nächsten beiden Spiele in der Zweiten Bundesliga West. Die Damen dagegen müssen passen. Der Grund: Corona.

Die Anzahl der Corona-Fälle steigt in ganz Deutschland, doch die Faustballer der TSG Tiefenthal werden am Samstag, 15 Uhr, zwei weitere Spiele in der aktuellen Hallenrunde der Zweiten Bundesliga West