In Grünstadt ärgert man sich über Schmierereien an der Sommerhalle; in Eisenberg hat es jetzt das erst kürzlich sanierte Thomas-Morus-Haus erwischt. Ein Schmierfink hat die Frontseite, direkt neben dem Eingang, besprüht. „Was soll man dazu noch sagen“, sagte Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) am Montag auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Die Schmiererei sei am Samstagmorgen entdeckt worden, Funck habe bereits einen Maler beauftragt, um die Schmiererei zu beseitigen. „Das zieht ja sonst Nachahmer an, das kann man so nicht lassen“, so Funck, der den Schaden auf rund 300 Euro schätzt. Er behalte sich vor, Anzeige zu erstatten.

Das Thomas-Morus-Haus, 1967 gebaut und danach fast 50 Jahre lang katholisches Gemeindezentrum, wurde im Frühjahr 2016 für den symbolischen Preis von einem Euro an die Stadt verkauft, danach für rund 1,2 Millionen Euro saniert. Es sollte den Vereinen und Gruppen, die zuvor im Bürgerhaus in der Würzgasse untergebracht waren, als Ersatzquartier zur Verfügung stehen. Im Sommer 2019 wurde das sanierte Thomas-Morus-Haus eingeweiht.