Es war viel Arbeit, viel Training, viel Lernaufwand, aber es ist geschafft: Thomas Benker vom 1. Judo-Club Grünstadt hat die Prüfung zum C-Trainer Judo abgelegt und damit offiziell vom Deutschen Judo-Bund die „Lizenz zum Trainieren“.

Die Trainerlizenz ist ein Ziel, auf das der 36-Jährige Thomas Benker lange hingearbeitet hatte. Zahlreiche Lehrgänge sowie Hospitationen bei erfahrenen Trainern liegen hinter ihm. Benker hat bereits vor der offiziellen Prüfung regelmäßig Übungsstunden gehalten, mit seiner ganzen Erfahrung als langjähriger Judoka und auch Wettkämpfer.

Aber nun sehe er einiges nochmals mit anderen Augen, sagt Thomas Benker. Zum Beispiel, dass er die jeweilige Judo-Technik – vom Wurf über Haltegriffe bis hin zu Hebeln – aus mehreren Perspektiven zeigen kann, sie auch mal langsam vorführt, damit die teilweise komplexen Bewegungen wirklich alle bis ins letzte Detail verstehen.

Drei Geschwister aktiv

Thomas Benker kam mit neun Jahren über seinen älteren Bruder Boris zum Judo. Der wiederum wurde durch einen Lehrer in der Schule auf den asiatischen Kampfsport aufmerksam, der in Grünstadt beim 1. Judo-Club seit fast 40 Jahren unterrichtet wird. Am Ende mischte auch seine Schwester Ulla auf der Matte mit, sodass Familie Benker mit gleich drei Kindern zeitweise stark vertreten war.

Über ein Vierteljahrhundert aktives Judo liegt hinter Thomas Benker, immer wieder hat der 100-Kilo-Judoka für den 1. Judo-Club Grünstadt auch Wettkämpfe bestritten. Im vergangenen Jahr legte der Chemielaborant, der in Obrigheim aufgewachsen ist, bei der BASF in Ludwigshafen arbeitet und derzeit auch in der Chemiestadt wohnt, die Prüfung zum Dan ab. Das ist die erste Stufe der zahlreichen schwarzen Gürtel. Warum er Judo macht? „Weil es ein großartiger Sport ist“, muss Benker nicht lange überlegen. Ein Sport, der viel Spaß mache und dessen Werte – etwa Respekt, Freundschaft, Hilfsbereitschaft – einfach wertvoll seien.

Zweiter Dan nächstes Ziel

Und deshalb strebt er gleich die nächste Herausforderung an: Ende 2023 will der Sportler die nächste Stufe des schwarzen Gürtels schaffen, den sogenannten zweiten Dan. Irgendwann sollen die weiteren, noch höheren Dan-Grade folgen.

Aber jetzt freut sich der Mann mit der Judotrainer-Lizenz erstmal aufs neue Jahr: Benker ist nämlich auch Zweiter Vorsitzender des Judo-Clubs und deshalb mitbeteiligt an den Aktionen rund um das 40-jährige Vereinsbestehen im kommenden Februar.

In dessen Mittelpunkt steht ein Angebot für alle Interessierten: Der Januar und der Februar sind Gratis-Schnuppermonate beim 1. Judo-Club. Und da treffen die potenziellen Neu-Judoka auf Thomas Benker, der – gemeinsam mit anderen lizenzierten Judotrainern des Vereins – die Schnuppertrainings anbietet. Und sich freuen würde, wenn sich möglichst viele einfach trauen…

Zur Sache: Schnupper-Angebote

Beginn: Dienstag, 3. Januar, 17.30 bis 19 Uhr

Anmeldung: nicht nötig, einfach vorbeikommen genügt

Ort: Kleine Turnhalle am Leininger Gymnasium, Grünstadt

Einstieg: jederzeit (immer dienstags ab 17.30)

Altersbegrenzung: keine

Kosten: keine

Kleidung: Sportkleidung, bei Bedarf kann ein Judo-Anzug gestellt werden

Weitere Infos: Im Internet unter www.judo-gruenstadt.de oder beim Vorsitzenden Norbert Ehresmann, Mobiltelefon 0174 2811 222.