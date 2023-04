Mit einem skurrilen Theaterstück ist der Kurs Darstellendes Spiel am Wirtschaftsgymnasium in Eisenberg nach drei Jahren Corona-Pause wieder durchgestartet. Am Freitagabend war Premiere von „Warten auf Ariadne“.

Ein Baum, eine Bank und eine Leinwand. Mehr Kulisse braucht es nicht für das Stück „Warten auf Ariadne“, das der DS-Kurs des Jahrgangs 12 am Wirtschaftsgymnasium der BBS Donnersbergkreis in Eisenberg am Freitag und Samstag aufgeführt hat. Wie der Titel und die Namen der Protagonisten verraten, ist das Schauspiel an Samuel Becketts „Warten auf Godot“ angelehnt: Estragon (Tim Schönmann) und Wladimir (Baillo Jalloh) sitzen da und warten – eben nicht auf den Landstreicher Godot, sondern auf eine Frau mit Namen Ariadne.

Ein Film wird gedreht

Die Figur aus der griechischen Mythologie ist die Tochter von Minos, Herrscher von Kreta, und hilft dem athenischen Prinz Theseus, das Mischwesen Minotauros zu besiegen. Um aus dem Labyrinth, in dem der Mann mit dem Stierkopf gefangengehalten wird, wieder herauszufinden, gibt Ariadne dem Königssohn ein Wollknäuel mit. Mit dieser Sage beschäftigte sich die Theater-AG im Schuljahr 2019/20. Doch „Minotaurus und der Faden der Ariadne“ kam aufgrund der plötzlich ausgebrochenen Pandemie nie zur Aufführung. Zwei Jahre später machten die Gymnasiasten aus dem Stoff einen Film, der aber nur intern geschaut wurde.

Was lag da näher, als die mit einem Bildbearbeitungsprogramm kreativ gestalteten Videoclips jetzt doch noch öffentlich zu zeigen? So wurde die alte Geschichte – allerdings mit schlechter Tonqualität – Teil des neuen Theaterstücks, welches die Jugendlichen mit Hilfe der KI-Software ChatGPT anfertigten. „Nachdem die Schüler ein grundlegendes Verständnis für Becketts Werk und die darin diskutierten Themen mit vielen metaphorischen und philosophischen Elementen entwickelt hatten, generierten sie mit dem Programm Dialoge, die aus ihrem eigenen Erfahrungshorizont stammen“, erläutert die Kurs-Leiterin Katharina Dollmann.

Ist alles Illusion?

Estragon und Wladimir warten tagein, tagaus. Ihnen wird langweilig. Sie spielen und streiten sich, versuchen sich gegenseitig mit Witzen, Zaubertricks und sportlichen Einlagen bei Laune zu halten. Immer wieder will Wladimir das Warten beenden, einigt sich mit Estragon darauf, doch sie setzen ihren Beschluss nicht um. Je länger sie auf der Bank hocken, desto mehr beginnen sie zu philosophieren – über die Sprache als Aspekt der Kommunikation, über Religion, Totsein sowie Schein und Sein des Lebens: Ist alles Illusion? Für Abwechslung sorgen Lucky Luke (Tarek S. Franck), der meint: „Vielleicht bin ich ja Ariadne“ und Averell Dalton (Etienne C. Balz), der zum Anriss von „Spiel mir das Lied vom Tod“ auftaucht und vorgibt, dem Verdursten nahe zu sein.

Es kommt doch ganz anders

Zwischendurch kann das – diesmal recht kleine – Publikum die griechische Sage auf der Leinwand verfolgen. Erläuterungen dazu gibt die Erzählerin Evelyn Gejer, die schließlich als Pocahontas den beiden Wartenden rät, nicht länger ihre Zeit zu verschwenden. Was wird nun geschehen? Die Zuschauer sind gefragt. Sie können auf ausliegenden Zetteln ihre Vermutung darüber äußern, wie das Stück endet, das mit Unterstützung verschiedener Fachschulen der BBS präsentiert wird. Dass Ariadne stirbt, wie viele vermuten, ist nicht der Fall. Auch kommt die Herbeigesehnte nicht vom Film auf die Bühne. Vielmehr finden Estragon und Wladimir – anders als in Becketts Werk – letztendlich aus der Warteschleife.