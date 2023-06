Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein beeindruckendes Stück über die Trunksucht gab es am Freitagabend in der Scheune des Karolinenhofs in Hertlingshausen zu erleben. Laut, wild und emotional. Ausgezeichnet dargeboten wurde „Alkohölle“ von den Theaterspielen Witten – mit einem ganz besonderen Experten.

Ernst (Wolfgang Pätsch) guckt betreten: Heute ist der 12. Mai, sein 15. Todestag. „Ich will nicht mehr spielen. Das letzte Spiel ging um mein Leben“, lehnt er eine Aufforderung